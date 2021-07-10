Идеальная мама: в каком возрасте лучше рожать каждому знаку зодиака?

Беременеть в 18 лет или в 30? А может, после 40? К счастью, в современном мире не существует понятия «старородящая». Женщины могут спокойно заниматься карьерой и задумываться о семье, когда им действительно будет удобно. В исключительных случаях сомневающимся можно подсказать, какой выбор сделать в конкретной ситуации. Так, как делают это, например, астрологи.

Специалисты проанализировали натальные карты представительниц разных знаков зодиака и выяснили, в каком возрасте они получат максимальное наслаждение от материнства. Результаты получились неожиданными!

Женщина-Овен — своенравная личность. Она упрямая, целеустремленная и редко идет на истинное сближение с кем-либо. Жертвовать карьерой ради семьи готова в исключительных случаях. И чем старше, тем более «крепким орешком» становится. Рожать детей ей рекомендуют до 30 лет. Иначе этого может не случиться никогда.

Женщина-Телец — нежное, доброе, умиротворенное создание. Представительница этого знака буквально создана для большой семьи. Идеальный возраст для беременности в данном случае — 20 лет. Без наследников Телец не представляет своей жизни. Поэтому чем раньше начнет, тем счастливее будет. Конечно, о беременности в 16 лет речи не идет.

Женщина-Близнецы слишком долго колеблется с выбором партнера, хотя ею всегда интересуются. Она, как и Овен, своенравна. Но с возрастом это, к счастью, проходит. Начинать рожать детей этой даме следует лет в 35 — как только наберется мудрости и расстанется с подростковыми иллюзиями насчет принца на белом коне.

Женщина-Рак — замкнутая персона. Впустить кого-либо в свой маленький уютный мир ей очень сложно. Но если в юности повстречается хороший мужчина, следует непременно рожать от него малыша! Идеальный возраст для первенца — 23 года, когда уже есть работа и нет дикого страха расстаться со второй половинкой.

Женщина-Лев — сильная личность. Она постоянно чем-то занята, находится в гуще событий и из-за кроткого нрава может даже натворить немало страшных дел. Усмирить пыл отважной героини поможет малыш. Если Лев родит в 19-20 лет, то обретет спокойствие и счастье.

Женщине-Деве — откладывать беременность до 30, а то и 40 лет точно не стоит. Это глубокая, чувственная, эмоциональная персона, которой важно следовать природным инстинктам. Без этого совсем зачахнет. Астрологи рекомендуют озадачиться вопросом появления наследника в 22 года.

Женщина-Весы по натуре нестабильная личность. Всю жизнь она мечется в поисках лучших вариантов развития тех или иных ситуаций. Если протянет с рождением малыша до 30 лет — будет корить себя за то, что «поздно спохватилась». Если забеременеет в 18 лет — будет лить горькие слезы, не понимая, что делать и куда бежать. Лучше остановиться на усредненном варианте: 20 лет — идеальная цифра.

Женщина-Скорпион, как и Телец, создана для большой семьи. Вселенная благосклонна к представительнице этого знака, а потому часто дарит все и сразу: богатого жениха, комфортное жилье, прекрасную работу. Скорпион может не беспокоиться о будущем: рожать малышей можно сразу после совершеннолетия.

Женщина-Стрелец готова стать мамой по-настоящему только в 23 года. Ранние беременности в данном случае редко приводят к чему-то хорошему. В юности Стрелец мечтает отрываться на тусовках, петь песни и путешествовать, а не стирать грязные пеленки. Важный момент: чем чаще говорить этой даме про обязанность «подарить внуков», тем дольше их не будет.

Женщина-Козерог не готова жертвовать учебой в институте и карьерой ради спонтанного желания завести ребенка. У нее все расписано по старому советскому плану: сначала важно обеспечить себя, а уж потом брать ответственность за маленького человека. 25 лет в данном случае идеальный возраст для беременности.

Женщина-Водолей в принципе не готова отвечать за кого-либо кроме себя. Она и сильная, и слабая личность одновременно. Вплоть до 30 лет может купаться в фантазиях, боясь снять «розовые очки» и взглянуть на реальный мир. Здесь с беременностью лучше повременить — не раньше 28 лет.

Женщина-Рыбы никогда не решится рожать малыша, если не будет уверена, что сможет его обеспечить. В силу характера эта дама не очень доверяет людям, а потому наверняка замучает предполагаемого отца проверками. Когда все этапы будут пройдены, а тесты сданы, Рыбам уже стукнет лет 27. Впрочем, это и есть их идеальный возраст для беременности, пишет Horoskope.

Когда бы женщины не захотели рожать наследников, им следует заранее проверить свое здоровье, напоминает URA.RU. Не стоит игнорировать, в частности, своевременную вакцинацию. Особенно, если речь идет о коронавирусной инфекции. Сегодня нет никаких противопоказаний для постановки уколов дамам, планирующим рожать.

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