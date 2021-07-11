«Ей очень повезло»: сын Татьяны Булановой рассказал про ее избранника

Старший сын Татьяны Булановой Александр Тагрин в эфире шоу на федеральном телеканале рассказал, в каких отношениях находится с новым избранником 52-летней матери. Молодой человек отметил, что певица уже успела его познакомить со своим возлюбленным. По словам наследника, знаменитость сделала правильный выбор.

«Видели, знакомы, мы общаемся. Хороший мужчина, парень. Слов нет — в лучшем значении этого выражения. Ей очень повезло», — отметил возмужавший сын звезды.

При этом, сама Татьяна Буланова раскрывать личность партнера не посчитала необходимым. Однако, исходя из ответов, стало понятно, что избранник моложе исполнительницы хита «Не плачь» почти на 20 лет. Возлюбленный звезды раньше профессионально занимался спортом. Однако, в отличие от бывшего мужа артистки, к футболу никакого отношения не имеет.

«Я думаю, что эта страница у меня уже перевернута. И могу сказать, что, по сравнению с предыдущими мужьями, он реально мужик-мужик, настоящий мужчина», — пояснила Татьяна Буланова.

Напомним, с бывшим футболистом «Зенита» Владиславом Радимовым певица прожила более десяти лет. Однако, несмотря на рождение сына Никиты, второй брак звезде отечественного шоу-бизнеса так и не удалось сохранить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что еще известно о новом предполагаемом бойфренде Татьяны Булановой.