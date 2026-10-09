«С удовольствием»: Дибров хочет завести ребенка после 80 лет

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 28 0

Шоумен также советует молодым девушкам выходить замуж за зрелых мужчин, а не за ровесников.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Дмитрий Дибров заявил, что готов завести ребенка в зрелом возрасте

Телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что не боится заводить ребенка в преклонном возрасте. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на презентации альбома Анжелики Агурбаш «Любовь на разрыв».

«Если мне кто-нибудь скажет: „Чувак, доживешь до 80-88 лет, но только должен будешь родить“, то я готов с удовольствием. А почему? Это одно удовольствие», — сказал шоумен.

Он также отметил, что не испытывает по этому поводу никакого страха. В качестве примера он привел Анатолия Кашпировского, у которого дочь появилась на свет, когда ему было 83 года.

«Мы сегодня как раз вспоминали Анатолия Кашпировского, так он родил ребенка в 83 года. Вот несколько лет назад у него родилась дочка», — напомнил Дибров.

Кроме того, телеведущий дал совет девушкам, планирующим выйти замуж. По его словам, выбирать нужно зрелых мужчин — тогда их дети не увидят семейных скандалов, которые часто случаются в парах ровесников.

У Дмитрия уже есть пятеро детей: от первого брака у него растет сын Денис, а от второго — дочь Лада. В отношениях с моделью Полиной Дибровой на свет появились трое сыновей: Александр, Федор и Илья.

Ранее Дибров сообщил о нежелании работать преподавателем, поскольку считает такую деятельность шарлатанством.

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