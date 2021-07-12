Одинаковые платья, но не грудь: Рената Литвинова превзошла Беллу Хадид в Каннах

Не успела мировая модель Белла Хадид покорить поклонников своим эффектным вечерним нарядом на красной дорожке Каннского кинофестиваля, как тут же ее смелый образ повторила российская знаменитость — актриса театра и кино Рената Литвинова. Звезда отечественного шоу-бизнеса поделилась с фанатами снимком в социальных сетях, на котором предстала в таком же роскошном сексуальном платье, что и Хадид.

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Безусловно, соревноваться с популярной американской звездой — задача не из простых. На стороне супермодели идеальные параметры и молодость. Однако, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, Ренате все же удалось перехватить пристальные взгляды публики.

На фоне стройного тела модели большая грудь Литвиновой выглядела гораздо привлекательнее. При этом массивная золотая подвеска на шее в виде человеческих легких лишь подчеркнула пышные формы звезды отечественного шоу-бизнеса.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

Отметим, что Рената Литвинова по праву считается одной из стильных российских знаменитостей. Для выходов в свет она умело подбирает яркие и экстравагантные наряды как отечественных дизайнеров, так и зарубежных.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что заслуженная артистка России Рената Литвинова снялась практически обнаженной во время сеанса в криосауне