Заслуженная артистка России Рената Литвинова в 54 года выглядит так, что может дать фору иным юным девушкам. Это видно по фотографии, которую актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке она запечатлена практически обнаженной во время сеанса в криосауне — на ней только одноразовый бюстгальтер, шапочка и рукавицы. При этом отчетливо видно безупречное состояние кожи и стройная фигура Литвиновой, которые немногим удается сохранять в возрасте за 50 лет.

«У меня нет выходных, много работы и обязательств, я даже люблю работать и еще я люблю шампанское, которое пью с любимыми и друзьями. Поэтому нужно укрепляться радикальными способами: раз в неделю (не меньше) — криосауна при минус 150 по Цельсию на три минуты. Плюсы бесконечны: укрепление иммунитета, и за эти три минуты тратится не меньше 400 калорий», — прокомментировала снимок актриса.

Insragram @renatalitvinovaofficiall

Потрясающий внешний вид Литвиновой оценили поклонники, осыпавшие ее комплиментами в комментариях к посту.

«Восхитительная дива»;

«Как тростинка. Неземная женщина»;

«Дай бог, чтобы моя жена так выглядела»,

«Снежная королева!» — восхищаются фолловеры.

В интервью одному из YouTube-каналов не так давно актриса и режиссер призналась, что начала полнеть быстрее обычного, однако по ее внешнему виду этого не скажешь — в фигуре Литвиновой сложно разглядеть лишний вес. При этом, выглядит она вполне естественно, без следов агрессивных вмешательствах извне во внешность, обращает внимание сайт Тeleprogramma.pro.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Рената Литвинова поразила поклонников отсутствием морщин и аккуратным носиком, привлекающим внимание своей формой. Некоторые подписчики в соцсети заподозрили, что актриса прибегала к ринопластике.