Таинственная Лилит: какую опасность несет Черная Луна с 18 июля по 1 августа?

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Виктория Андреева
Эксклюзив 2 351

Астролог Анастасия Широкова предупреждает: верить людским обещаниям и строить грандиозные планы в ближайшее время совершенно напрасно.

Фото, видео: Depositphotos / vencav; 5-tv.ru

Планеты и звезды, а также их расположение во Вселенной оказывают серьезное влияние на жизнь человека. В одном случае небольшой сдвиг вправо или влево оказывается фатальным; в другом — дарит массу возможностей. Особенно тщательно астрологи следят за передвижением Луны по небосводу и изменением ее орбиты — у каждого нюанса своя трактовка.

18 июля — уникальный день, когда миром начинает править Черная Луна. Что это такое, сколько продлится и какие сюрпризы принесет — в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала преподаватель Евразийского Астрологического института, таронумеролог Анастасия Широкова.

Доверяй, но проверяй

Черная Луна или Лилит в науке считается апогеем Луны. Фактически это — самая дальняя от Земли точка на лунной орбите. Лилит в астрологии — место сосредоточения человеческих страхов и комплексов. Поэтому обычно от нее не ждут ничего хорошего.

Лилит находится в каждом знаке зодиака около девяти месяцев. Сегодня ее «пристанище» — созвездие Тельца. Но 18 июля она сменит его на Близнецов.

«Находясь в знаке Тельца, в гостях у Венеры, Черная Луна досаждала нам материальными проблемами, проблемами с телом, здоровьем, красотой. Теперь она ингрессирует под управление Меркурия. Это значит, что наступает время искажения информации», — подчеркнула Широкова.

Астролог отметила, что в ближайшие девять месяцев следует быть очень внимательными к тому, что говорят люди и четко следить за своей речью. Одно неверно подобранное слово может испортить все планы. В ближайшем будущем не стоит верить людским обещаниям — они почти наверняка окажутся пустыми. Также запрещено вводить в заблуждение кого-либо, говоря о том, что не сможете реализовать.

«Чем усугубляется эта ингрессия Лилит? Тем, что она вступает в конфликтную конфигурацию с Венерой и Юпитером. Это в астрологии символические планеты малого и большого счастья. Венера отвечает за материальные блага, Юпитер — за социальные», — пояснила таронумеролог.

Анастасия Широкова отметила, что особо тяжело придется землянам в период с 18 июля по 1 августа. У многих возникнут сложности с передвижением, в том числе с выездом за рубеж. Именно поэтому имеет смысл платить за страховки, перепроверять документы, оформленные туроператорами и агентствами. Важно понимать, что в любой момент рейс могут отменить или перенести, а путешествие и вовсе придется отложить до лучших времен.

«Тем, кто не собирается в дальний путь, я рекомендовала бы быть внимательными к своему окружению, не вступать в сомнительные сделки, внимательно изучать условия договоров и не нарушать текущее законодательство», — предупредила Анастасия Широкова.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 июля.

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