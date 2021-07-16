Предельная осторожность! Четыре ретроградные планеты повлияют на жизнь и судьбу летом 2021 года

Движение небесных тел может влиять на жизнь каждого человека, так и всего общества в целом. Астролог Алена Никольская рассказала 5-tv.ru, о планетах, которые летом 2021 года вращаются в обратном направлении. Эксперт объяснила, чего ожидать в этот период от Юпитера, Сатурна, Нептуна и Плутона.

Ретроградные планеты — это небесные тела, которые замедляют свой ход и как будто вращаются в обратном направлении. Астролог объяснила, что на самом деле планеты движутся в привычном направлении. Однако, создается впечатление, что планеты «бегут» назад.

«В зависимости от того какая планета становится ретроградной, происходят изменения в тех функциях и сферах, за которые она отвечает. В жизни людей начинают происходить неожиданные вещи», — объяснила Никольская.

Юпитер

Юпитер — это планета большого счастья, динамики и движения. Также это небесное тело отвечает за вопросы, связанные с судебной деятельностью и юриспруденцией. По словам астролога, Юпитер в 2021 году двигается ретроградно с 20 июня по 18 октября.

Сатурн

Сатурн двигаются ретроградно с 23 мая по 11 октября 2021 года. В этот период шестая планета от Солнца даст сбой в таких сферах, как твердость характера, воля и власть. Чтобы избежать проблем, людям нужно быть гибкими. Не лишним будет научиться понимать и слышать окружающих.

Нептун и Плутон

Эти планеты отвечают не только за ситуации, происходящие в жизни каждого человека. Они могут повлиять на движение масс в целом. Нептун движется ретроградно с 25 июня по 1 декабря. А Плутон — с 27 апреля по 6 декабря.

Эксперт пояснила, что эти Нептун и Плутон, как и Уран относятся к числу невидимых планет. При этом, влияние этих небесных тел на людей нельзя назвать незначительным. Воздействие Нептуна и Плутона уже можно на себе ощутить уже сейчас. А вот Уран будет ретроградным с 20 августа по 31 декабря.

«Обратите внимание, что лето и осень очень насыщены. Именно в это время большое количество ретроградных планет. А это значит, что нам придется пересматривать многие вещи, решения и какие-то судьбоносные моменты, когда планета начнет двигаться нормально», — пояснила астролог.

Алена Никольская также назвала планеты, которые будут двигаться в обратном направлении осенью этого года. Так, Меркурий будет ретроградным в период с 27 сентября по 18 октября.

Это небесное тело отвечает за коммуникацию, мысли, движение денежных потоков, покупки и информацию. Именно в этих сферах происходит сбой, когда планета меняет свой ход. Астролог посоветовала в этот период быть, особенно, аккуратными и заранее планировать свои дела.

Еще одна планета, которой будет двигаться вспять — Венера. По словам астролога, небесное тело влияет на такие сферы, как любовь, красота, гармония и отношения. Ретроградной она будет с 19 октября 2021 года по 1 января 2022 года.

«В этот период нельзя заключать браки, вкладывать деньги, заниматься внешними апгрейтами. Неважно, что это пластические операции или вы просто решили покрасить волосы», — пояснила эксперт.

Никольская посоветовала обратить внимание на все даты, когда планеты будут ретроградными. Эксперт рекомендует посмотреть астрологический прогноз, прежде, чем принимать судьбоносные решения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую опасность несет Черная Луна с 18 июля по 1 августа.