В Приморье расследуют громкое убийство женщины. Несчастную зарезали и расчленили. Позже ее останки разбросали по разным уголкам района, в котором было совершено преступление. Детали жуткой трагедии раскрыли следователи.

История тянется с 11 июля. Тогда на свалке в закрытом городе Фокино правоохранители обнаружили части тела человека. Речь идет, в частности, о ноге и голове. Установить, кому они принадлежат, сразу не удалось. Начались масштабные следственные мероприятия. Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении смерти.

14 июля в квартире дома на улице Усатого города Фокино нашли недостающие части тела убитой, — предположительно, туловище. Они лежали в ванной комнате. К месту ЧП немедленно выехали криминалисты. После проведения ряда экспертиз удалось установить личность жертвы. Ею оказалась 64-летняя женщина — почетный работник образования, до выхода на пенсию работала учительницей математики.

Следователи выяснили, что погибшая проживала с 52-летним супругом. Установлено, что влюбленные постоянно ссорились и дрались на фоне злоупотребления спиртным. Трагедия же произошла в конце июня. По основной версии, мужчина снова перебрал с алкоголем, начал бить жену по голове, а когда та перестала подавать признаки жизни, решил сбежать с места преступления.

«Он ушел из дома, а когда вернулся через несколько дней, решил расчленить тело и скрыть следы преступления. От части останков сумел избавиться, выкинув их в мусорные баки, остальные части оставались дома в ванной комнате до момента, пока дверь в квартиру не взломали стражи порядка и не застали подозреваемого врасплох», — говорится в официальном заявлении на сайте СКР.

Подозреваемого в убийстве задержали. На время следственных действий суд отправил его за решетку. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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