Подозреваемый в расчленении женщин в Нижнем Новгороде уже сидел

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Василиса Власова
Василиса Власова 42 0

Мужчина попытался вывезти три тела, но был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

Подозреваемый в расчленении женщин в Нижнем Новгороде сидел

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В убийстве и расчленении трех женщин в Нижегородской области подозревают ранее судимого мужчину — об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным источника, 37-летний житель Неклюдово убил свою 47-летнюю сожительницу во время конфликта в квартире, забив ее до смерти. После этого он отправился к 18-летней дочери и 77-летней матери убитой и признался в преступлении. Когда женщины собрались идти в полицию, он убил и расчленил их. Мужчина пытался вывезти оба тела, однако был задержан.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что обвиняемого в убийстве трех женщин в Нижнем Новгороде задержали сотрудники Госавтоинспекции. В ходе проверки остановили грузовик. В его кузове обнаружили чемоданы, рюкзаки, пакеты и сумки. Водитель пояснил, что багаж принадлежит пассажиру. Мужчина занервничал и попытался сбежать, но его остановили сотрудники Госавтоинспекции. При досмотре его вещей они обнаружили останки людей.

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Подозреваемый в расчленении женщин в Нижнем Новгороде уже сидел

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