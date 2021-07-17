«Ответы гостей читает по титрам»: Алиса Мон раскрыла правду о болезни Корчевникова

Интервью с Борисом Корчевниковым любит смотреть вся Россия. Каждая программа — кладезь полезной информации и честных откровений. Очередной гостьей телеведущего стала звезда 90-х Алиса Мон. Певица осталась довольна беседой, но вышла из студии записи в полном шоке: ее поразило то, как самоотверженно держится в кадре тяжелобольной ведущий.

Мон сообщила журналистам издания «Дни.ру», что у Корчевникова серьезные проблемы со слухом. Более того: телеведущий почти не различает человеческую речь. Над созданием каждого выпуска его программы трудится такое большое количество людей, что и представить трудно. Все для того, чтобы на экране Борис выглядел абсолютно здоровым.

«Когда снимается передача, то подключены все службы, чтобы он мог быть в кадре. Работает четыре монитора, через которые ему помогают слышать собеседника и задавать вопросы. Но Борис все ответы гостей читает по титрам. Представляете, как это сложно?» — поделилась также Алиса Мон с корреспондентами других изданий.

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Проблемы со здоровьем у Бориса Корчевникова были всегда, напоминает «Утро.ру». Он неоднократно признавался, что в детстве перенес менингит, в юности — множество травм, а несколько лет назад чудом успел лечь на операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга.

Телеведущий не скрывает, что плохо слышит. Но предпочитает лишний раз не говорить о проблемах. Однажды он лишь заметил, что оглох на одно ухо еще в три года. С чем именно это связано — понять трудно.

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