Представитель МакSим прокомментировала отказ правого легкого у певицы

Представитель певицы МакSим (Марины Максимовой) Яна Богушевская прокомментировала информацию о том, у артистки отказывает правое легкое. Сведения об этом ранее появились в СМИ с подачи одного из Telegram-каналов.

«Я не могу комментировать информацию, которая является врачебной тайной. Только с разрешения родственников, так как только у них достоверная информация о состоянии Марины. На данный момент могу сказать, что состояние Марины по-прежнему стабильно тяжелое», — заявила Богушевская в комментарии 5-tv.ru.

Согласно появившейся в сети информации, у МакSим якобы перестает функционировать правое легкое, в котором увеличиваются кисты и полости. Из-за начавшихся осложнений органу не помогает даже аппарат искусственной вентиляции легких. Проблемы с легким сказались на сердце: у певицы увеличены левые отделы сердца, что говорит о левожелудочковой недостаточности.

Исполнительницу хита «Знаешь ли ты» госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени 15 июня. Через четыре дня ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а вскоре перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) — организм насыщают кислородом через кровь. При этом несколько тестов на коронавирус, которые певица сделала перед тем, как оказалась в больнице, были отрицательными.

Ранее анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов, комментируя шансы на выход МакSим из комы, заявил, что чем дольше пациент находится в состоянии искусственной комы, тем меньше у него шансов выжить, однако исход может быть любым.

Как рассказывал 5-tv.ru, фониатр Мария Захарова оценила шансы МакSим петь после длительного пребывания на ИВЛ.