Солнце и Луна сводят влюбленных: астролог предрек судьбоносные встречи в июле

Лето — это не только маленькая жизнь: астролог и нумеролог Алексей Фандеев уверен, что именно в это время года велик шанс встретить любовь всей жизни! Особенно щедрым на нежные чувства является средний месяц июль. Именно в этот период главные небесные светила Солнце и Луна помогают суженым найти друг друга и обрести гармонию вместе. Но к этому важному событию необходимо подготовиться.

«Июль — это середина лета, этот месяц управляется знаком зодиака Рак и знаком зодиака Лев. Раком управляет Луна, Львом управляет Солнце. Дни и ночи складываются в месяцы, в года, в столетия, поэтому Солнце и Луна, соединяясь вместе в этом месяце, дают уникальную возможность вернуться в точку сборки и осознать свою жизнь», — рассказал астролог.

По словам Фандеева, все последователи Каббалы в мире отмечают 25 июля свой альтернативный День всех влюбленных. Звезды и высшие силы дарят своим подопечным шанс найти так называемую вторую половинку и разделить с ней жизненный путь — и горе, и радости.

«Солнце — это наш окружающий мир, а Луна управляет ночью, нашим внутренним состоянием, нашей душой. Поэтому полнолуние 25 июля — оно равнозначно по энергии, когда Солнце и Луна, оба светила равнозначны друг другу, когда Рак и Лев соединяются вместе, давая нам возможность наконец-то найти родственную душу», — уверен Фандеев.

По словам астролога, в период с 22 по 28 июля важно «поговорить» с самим собой начистоту, объективно рассмотреть свою душу как под микроскопом, подумать, как стать чище, лучше и добрее, а значит — счастливее. Честность по отношению к себе и стремление к совершенству Вселенная обязательно вознаградит. Тем, кто справится с непростой задачей, удастся встретить свою любовь совсем скоро!

«Будьте внимательны, ведь самый главный урок, за которым приходит наша душа в этот мир — научиться любить», — заключил Алексей Фандеев.

Познать науку любви действительно непросто. Особенно тем, кто давно расставил жизненные приоритеты иначе. Кто-то серьезным отношениям предпочитает успешную карьеру, а счастью родительства — увлекательное хобби. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разные знаки зодиака ценят больше романтической неги.