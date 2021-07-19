«Ну было и было»: Милана Тюльпанова рассказала об изнасиловании

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Егор Измалкин
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Экс-жена Александра Кержакова раскрыла подписчикам секрет, как стала жертвой домогательств.

«Ну было и было»: Милана Тюльпанова рассказала об изнасиловании

Фото: Instagram @milana_tulpanova

Телеведущая и бывшая жена экс-футболиста «Зенита», а ныне главного тренера «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова Милана Тюльпанова рассказала своим подписчикам в Instagram, что стала жертвой насильника.

«У меня такой вопрос интересный к вам. Человека, которого изнасиловали. Как вы думаете, способен он на адекватные отношения или нет?» — написала она в сторис.

Instagram @milana_tulpanova

Один из фолловеров хотел уточнить, действительно ли девушка пережила подобный опыт.

«Да. Это давно было. Просто ответила на вопрос. Ну было и было. Это в прошлом давно», — ответила Милана.

К слову, ранее ведущая заявляла о насилии со стороны Александра Кержакова. Несколько лет назад он избил бывшую жену за то, что она поймала его на изменах. Также, как писал 5-tv.ru, в мае на Тюльпанову в Петербурге напал ее экс-избранник Евгений Чуприно.

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