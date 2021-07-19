«Делают все возможное и невозможное»: директор МакSим о ее лечении

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Карина Бернтгольц
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Маргарита Соколова сообщила последние данные о состоянии певицы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; Instagram @sokllovamargarita

Директор певицы МакSим Маргарита Соколова вышла на связь с подписчиками в instagram и сообщила последние данные о самочувствии звезды. По словам представителя артистки, врачи делают все возможное и невозможное,  чтобы спасти МакSим, однако прогнозы на ее выздоровление давать пока рано.

"Прогнозировать врачи ничего не могут. Все возможное и невозможное предпринимают. Молимся, надеемся и ждем!" - написала Маргарита Соколова.

Директор МакSим попросила пользователей перестать  ей задавать некорректные вопросы и пытаться выведать то, чего говорить не хотят.  Всю официальную информацию представитель певицы и так регулярно сообщает. 

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