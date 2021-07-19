Звезды «Дома-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян впервые стали родителями
Бывшие участники шоу в июне узаконили свои отношения.
Фото, видео: Instagram @pinchuk_official
Ирина Пинчук и Арай Чобанян впервые стали родителями. Бывшие участники «Дома-2» в июне узаконили свои отношения, а сегодня Ирина подарила супругу наследника. Малыш появился на свет в одной из столичных клиник.
«В 17:18 мы стали родителями. Пока не могу писать длинный текст, просто принимаю ваши поздравления. Я не верю»; — подписала пост Пинчук.
Фанаты порадовались за своих кумиров и принялись их осыпать поздравлениями.
«Аж не поверю, пока не затискаю его! Поздравляем вас!»
«Родила счастье»;
«Боже, Иришка! Я так рада за вас! Крепкого здоровья тебе и малышу!» — прокомментировали фолловеры.
Пара выкладывала сторис с момента выезда из дома в больницу. По дороге в роддом Пинчук рассказала подписчикам, что у нее в глазах темнеет от боли. В следующих сторис можно увидеть палату и Чобаняна, который гладит супругу по голове и нежно целует в щеку, медицинский персонал, помогающий будущей маме, и, конечно, селфи самих довольных родителей после родов.
Как пишет Starhit.ru беременность Пинчук была нелегкой, экс-участница «Дома-2» часто лежала в больнице из-за риска преждевременных родов. А за девять месяцев она набрала 30 кг.
Ранее 5-tv.ru писал, что Пинчук показала шикарные апартаменты, в которые они переехали с Чобаняном в связи с расширением семьи.
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