Звезды «Дома-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян впервые стали родителями

|
Александра Родионова
1 023

Бывшие участники шоу в июне узаконили свои отношения.

Фото, видео: Instagram @pinchuk_official

Ирина Пинчук и Арай Чобанян впервые стали родителями. Бывшие участники «Дома-2» в июне узаконили свои отношения, а сегодня Ирина подарила супругу наследника. Малыш появился на свет в одной из столичных клиник.

«В 17:18 мы стали родителями. Пока не могу писать длинный текст, просто принимаю ваши поздравления. Я не верю»; — подписала пост Пинчук.

Instagram @pinchuk_official

Фанаты порадовались за своих кумиров и принялись их осыпать поздравлениями. 

«Аж не поверю, пока не затискаю его! Поздравляем вас!»

«Родила счастье»;

«Боже, Иришка! Я так рада за вас! Крепкого здоровья тебе и малышу!» — прокомментировали фолловеры.

Пара выкладывала сторис с момента выезда из дома в больницу. По дороге в роддом Пинчук рассказала подписчикам, что у нее в глазах темнеет от боли. В следующих сторис можно увидеть палату и Чобаняна, который гладит супругу по голове и нежно целует в щеку, медицинский персонал, помогающий будущей маме, и, конечно, селфи самих довольных родителей после родов.

Как пишет Starhit.ru беременность Пинчук была нелегкой, экс-участница «Дома-2» часто лежала в больнице из-за риска преждевременных родов. А за девять месяцев она набрала 30 кг.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пинчук показала шикарные апартаменты, в которые они переехали с Чобаняном в связи с расширением семьи.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
74.49
0.14 87.77
0.16
В омут с головой: Как любовь меняет разные знаки зодиака?

Последние новости

15:58
Как поможет повышению качества медицинских услуг «Консилиум с Денисом Проценко»?
15:54
По примеру Фриске: как фотография может навлечь на человека беды и смерть
15:45
Это стоит увидеть: какие ошеломительные премьеры готовит МАКС-21?
15:28
В омут с головой: Как любовь меняет разные знаки зодиака?
15:17
«Ростех» презентовал ракету С-13Б на МАКС-2021
15:10
В каких условиях в СИЗО будет находиться сбившая троих детей в Москве автоледи?

Сейчас читают

В «Сочи» едет латвийский защитник Янис Якс, Николай Голдобин подписал новый контракт с «Магниткой», «Авангард» выставил на драфт отказов защитника Максима Чудинова
Эксперты прокомментировали возможность закрытия Турции для туристов
Отец сбившей детей автоледи назвал причину трагедии
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июля
Агенты скрывают страшное? Фанаты сравнили истории болезни МакSим и Началовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака