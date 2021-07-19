Звезды «Дома-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян впервые стали родителями

Ирина Пинчук и Арай Чобанян впервые стали родителями. Бывшие участники «Дома-2» в июне узаконили свои отношения, а сегодня Ирина подарила супругу наследника. Малыш появился на свет в одной из столичных клиник.

«В 17:18 мы стали родителями. Пока не могу писать длинный текст, просто принимаю ваши поздравления. Я не верю»; — подписала пост Пинчук.

Instagram @pinchuk_official

Фанаты порадовались за своих кумиров и принялись их осыпать поздравлениями.

«Аж не поверю, пока не затискаю его! Поздравляем вас!»

«Родила счастье»;

«Боже, Иришка! Я так рада за вас! Крепкого здоровья тебе и малышу!» — прокомментировали фолловеры.

Пара выкладывала сторис с момента выезда из дома в больницу. По дороге в роддом Пинчук рассказала подписчикам, что у нее в глазах темнеет от боли. В следующих сторис можно увидеть палату и Чобаняна, который гладит супругу по голове и нежно целует в щеку, медицинский персонал, помогающий будущей маме, и, конечно, селфи самих довольных родителей после родов.

Как пишет Starhit.ru беременность Пинчук была нелегкой, экс-участница «Дома-2» часто лежала в больнице из-за риска преждевременных родов. А за девять месяцев она набрала 30 кг.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пинчук показала шикарные апартаменты, в которые они переехали с Чобаняном в связи с расширением семьи.