Криминалист раскрыл назначение тайной тюрьмы под Петербургом

Потайные темницы и бункеры под жилыми домами, как правило, строят серийные насильники и маньяки для содержания своих жертв. Однако размеры тюрьмы, обнаруженной во Всеволожском районе Ленобласти, свидетельствуют об ином ее назначении, говорит в эксклюзивном интервью 5-tv.ru эксперт-криминалист Дмитрий Кирюхин.

По его мнению, наиболее вероятной является версия о том, что в тайной тюрьме содержались похищенные либо неугодные лица, которых принуждали заплатить выкуп или продать бизнес, или кому-то было нужно, чтобы они просто на какое-то время исчезли.

«Крематорий говорит о том, что как только эти люди становились не нужными, их просто-напросто сжигали. Соответственно, если криминалисты нашли там человеческое ДНК, то, скорее всего, будет раскрыто очень много преступлений, которые до сих пор числятся „глухарями“ (нераскрытыми преступлениями — Прим.ред.)», — прогнозирует эксперт.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, под Петербургом обнаружили подземную частную тюрьму, вход в которую замаскирован под гаражные ворота. Под бетонной плитой находятся несколько камер, оборудованных двухъярусными нарами и туалетом. Есть даже пост наблюдения. Кому может принадлежать темница — выясняет следствие.