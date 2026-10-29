Собянин: в День народного единства уличные парковки будут бесплатными

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 32 0

Исключение составят стоянки, оборудованные шлагбаумами.

В День народного единства уличные парковки будут бесплатными

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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В День народного единства, 4 ноября, уличные парковки в Москве будут работать бесплатно. Об этом Сергей Собянин сообщил в канале в мессенджере МАКС.

Бесплатно оставить автомобиль можно будет на улицах, где действуют тарифы 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа.

«Припарковать автомобиль без оплаты можно будет на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа», — отметил мэр Москвы.

При этом парковки со шлагбаумом продолжат работать по обычным тарифам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2027 году россиян с пятидневным рабочим графиком ждут семь сокращенных рабочих недель. Две из них продлятся по три дня — в феврале и ноябре. Еще пять недель будут четырехдневными и придутся на март, май, июнь и конец декабря. В честь Дня народного единства предусмотрены четыре выходных подряд — с 4 по 7 ноября. Нерабочим также станет 31 декабря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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