Не для всех тайная: какие секреты скрывает найденная под землей в Ленобласти тюрьма

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Вход в бункер был замаскирован под гаражные ворота.

Фото, видео: 5-tv.ru

Под Петербургом обнаружили подземную частную тюрьму. Вход в бункер замаскирован под гаражные ворота. Под бетонной плитой находится несколько камер оборудованных двухэтажными нарами и туалетом. Есть даже пост наблюдения. Кому может принадлежать каземат — выясняет следствие. А также, кого там удерживали, разбирался Артур Ломидзе.

40 километров от Петербурга дом на лесной поляне, вот здесь были обыкновенные гаражные ворота, такие есть почти в любом загородном коттедже, а вот за ними спуск в тайную тюрьму. В подземном бункере камеры, в них стандартные для учреждений подобного типа: двухъярусные кровати и даже пост охраны.

Вот кадры изнутри комплекса. Мы едва успели сделать их. Когда наша съемочная группа была под землей, на голову начал падать бетон. Кто-то пытался похоронить секреты тюрьмы вместе с нами

Оказалось, что администрация района дала распоряжение завалить бункер.

По нашим данным, владелец комплекса - личность примечательная. В криминальной карьере Артура Макартычана -несколько судимостей, в том числе и за похищение человека. В 2010 он официальном взял фамилию колумбийско наркобарона. И стал Артур Эскобар. Мать мужчины уверила нас что это чистая случайность.

Оказывается соседи давно знали о том что именно скрывается под соседским коттеджем, знали об этом и полицейские. Полиция приехала на этот участок впервые в 2018 году. Здесь обнаружили белый Мерседес, из которого в Петерубрге расстреляли бизнесмена Бадрия Шингелиию. Эта самая иномарка догнала автомобиль предпринимателя на трассе, и из окон открыли огонь из автоматического оружия.

Каким целям служить бункер, точно так и неизвестно, возможно, владельцы строили такие детальные декорации, что бы порвавшие в них люди думали что они находятся в настоящем госучреждении, а может быть здоровым сб решались разногласия мафии, ведь знаменитый Пабло Эскорбар имел свою личную тюрьму, в которой пытал и убивал партнеров по бизнесу в лояльности которых сомневался. 

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