Добронравов, Кикабидзе и Феклистов показали, как отметили день рождения Ширвиндта

Федор Добронравов и Александр Феклистов, которые сейчас находятся в Грузии на съемках нового сезона сериала «Сваты», записали видеопоздравление для своего коллеги и приятеля Александра Ширвиндта. 19 июля худрук Театра сатиры отметил свой 87-й день рождения.

«Александр Анатольевич, мы поздравляем вас с днем рождения! Желаем вам счастья, долголетия грузинского, большого такого. Мы в Грузии с Санечкой (Александром Феклистовым — Прим. ред.) снимаемся в кино. И передаем приветы от сотен людей, поклонников», — сказал Добронравов, сидя за праздничным столом.

Затем актеры передали слово «старинному другу» Ширвиндта артисту Вахтангу Кикабидзе. Он тоже принимает участие в съемках «Сватов».

«Шурик, счастья тебе, здоровья, и многих, многих лет жизни. Обнимаю, целую», — сказал Кикабидзе.

Instagram @shirvindt

Возможно, застолье было всего лишь частью съемочного процесса, но теплые слова и пожелания — абсолютно реальными и искренними. К слову, поклонники уже не надеялись увидеть продолжение киноленты, но создатели «Сватов» удивили публику. Появление в кадре Вахтанга Кикабидзе очень порадовало россиян.

«О, Вахтанг Кикабидзе, обожаю»;

«Какое же волшебное поздравление! Вечные»;

«Самое теплое поздравление»;

«Ого, ничего себе, какие великие люди»;

«Какие друзья! Как поздравили»;

«Очень приятно видеть Вахтанга Константиновича», — написали пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru показал, как выглядит Вахтанг Кикабидзе, впервые за долгое время вышедший в свет.