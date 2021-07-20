Добронравов, Кикабидзе и Феклистов показали, как отметили день рождения Ширвиндта
«Старинные друзья» 87-летнего худрука Театра сатиры передали ему приветы и поздравления из Грузии.
Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей; Instagram @shirvindt
Федор Добронравов и Александр Феклистов, которые сейчас находятся в Грузии на съемках нового сезона сериала «Сваты», записали видеопоздравление для своего коллеги и приятеля Александра Ширвиндта. 19 июля худрук Театра сатиры отметил свой 87-й день рождения.
«Александр Анатольевич, мы поздравляем вас с днем рождения! Желаем вам счастья, долголетия грузинского, большого такого. Мы в Грузии с Санечкой (Александром Феклистовым — Прим. ред.) снимаемся в кино. И передаем приветы от сотен людей, поклонников», — сказал Добронравов, сидя за праздничным столом.
Затем актеры передали слово «старинному другу» Ширвиндта артисту Вахтангу Кикабидзе. Он тоже принимает участие в съемках «Сватов».
«Шурик, счастья тебе, здоровья, и многих, многих лет жизни. Обнимаю, целую», — сказал Кикабидзе.
Возможно, застолье было всего лишь частью съемочного процесса, но теплые слова и пожелания — абсолютно реальными и искренними. К слову, поклонники уже не надеялись увидеть продолжение киноленты, но создатели «Сватов» удивили публику. Появление в кадре Вахтанга Кикабидзе очень порадовало россиян.
«О, Вахтанг Кикабидзе, обожаю»;
«Какое же волшебное поздравление! Вечные»;
«Самое теплое поздравление»;
«Ого, ничего себе, какие великие люди»;
«Какие друзья! Как поздравили»;
«Очень приятно видеть Вахтанга Константиновича», — написали пользователи сети.
Ранее 5-tv.ru показал, как выглядит Вахтанг Кикабидзе, впервые за долгое время вышедший в свет.
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