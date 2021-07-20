«Это тяжелые истории»: Бородина о смерти бывших участников «Дома-2»

Бессменная ведущая «Дома-2» Ксения Бородина призналась, что ей тяжело было узнавать новости о смерти бывших участников проекта. За долгие годы существования телестройки тысячи парней и девушек пытались построить свою любовь на экране. Одни, так и оставшись в одиночестве, покидали шоу. Другие смогли сохранить любовные отношения даже за периметром. Были и те, чья жизнь трагически обрывалась после участия в популярном проекте.

«Сложно вспоминать моменты, когда наши герои уходили из проекта, а потом ты, не дай Бог, узнаешь об их смерти. Это, конечно, тяжелые истории», — призналась Бородина в интервью телеканалу «Ю».

Некоторые экс-участники «Дома-2» после оглушительного успеха и резкого спада популярности начинали злоупотреблять наркотиками и алкоголем. Кто-то из бывших звезд телестройки ушел из-за болезни или трагичной случайности. Так, Филипп Чубуков выпал из окна 10 июля 2021 года в Москве. Тело 28-летнего мужчины обнаружили соседи, которые услышали сильный хлопок.

Самая громкая история — это смерть Оксаны Аплекановой. Будучи участницей «Дома-2», она так и не смогла построить свою любовь на проекте. Однако девушка была очень востребована у мужчин. Ей приписывали романы с известными красавчиками, в числе которых был и теннисист Марат Сафин. Аплеканова стала частой гостьей популярных телепередач. Жизнь экс-участницы реалити трагически оборвалась в сентябре 2008 года. 31-летнюю Оксану задушил неизвестный. Убийцу так и не нашли.

Бывшая участница телестройки Анастасия Тарасюк пробыла на проекте около месяца. За этот короткий срок девушка успела разбить не одно мужское сердце. Несмотря на свою популярность у сильного пола, Тарасюк быстро покинула «Дом-2». Девушка погибла в июне 2018 года. Она выпала из окна 19-этажа. По словам близким покойной участницы реалити, она страдала от депрессии.

Несмотря на трагичные истории, позитивных моментов на проекте было больше, рассказала Бородина. По признанию телеведущей, она менялась, как личность за время существования проекта.

«Сюда я пришла совсем юной девчонкой. Мне лет 20 было. Сейчас я уже взрослая дама. За все эти годы во мне произошли колоссальные перемены. Я росла, училась вместе с проектом, становилась вместе с ним. Я консерватор и не могу что-то бросить, если очень сильно это люблю. Пока я буду нужна этому шоу, останусь здесь», — рассказала бессменная ведущая проекта.

«Дом-2» вышел на экраны в 2004 году. Проект, существующий 17 лет, стал самым продолжительным реалити-шоу в истории. За годы трансляции телестройки сменилось несколько ведущих. Самыми популярными из них были: Ксения Собчак, Ксения Бородина и Ольга Бузова. Последняя пришла на проект с целью найти свою половинку. Вряд ли тогда длинноволосая блондинка могла подумать, что она станет певицей, актрисой и главным ньюс-мейкером в российском шоу-бизнесе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой гонорар получит Бузоваза еще два спектакля во МХАТе в сентябре. Новоиспеченная актриса дебютировала на сцене театра в постановке про молодого Сталина «Чудесный грузин».