Предчувствовал смерть? Чем известен выпавший из окна экс-участник «Дома-2» Чубуков

|
Алиса Старжевская
2 880

За несколько месяцев до трагедии 28-летний юноша опубликовал пост с неоднозначным смыслом.

Предчувствовал смерть? Чем известен выпавший из окна экс-участник «Дома-2» Чубуков

Фото: Instagram @chubukov.f

Экс-участник скандально известного проекта «Дом-2» Филипп Чубуков, накануне выпавший из окна шестого этажа в Москве, прославился достаточно нестандартными выходками. 28-летний юноша запомнился фанатам телестройки заявлением о том, что он якобы нашел компромат на одну из бывших участниц программы — Евгению Феофилактову. Однако на деле никакого компрометирующего материала у Чубукова не оказалось, в результате чего его выгнали из реалити-шоу со скандалом.

После проекта Филипп занимался организацией вечеринок в ночных столичных клубах. Поклонники следили за жизнью молодого человека также в социальных сетях — Чубуков вместе со своим братом часто записывал рэп собственного сочинения в Tik tok.

Кроме того, в последнее время бывший участник телестройки увлекался эзотерикой. В одном из последних постов Филипп выставил фото с крестиком на шее, подчеркнув, что оберег имеет важное для него значение.

«Многие считают, что обереги являются сильнейшей защитой от самых плохих воздействий на человека. Кто-то делает их самостоятельно своими руками, а кто-то обращается к специалистам. Такие предметы воспринимают не только как защиту, но и как сильнейший источник силы», — написал он.

Instagram @chubukov.f

При этом юноша в посте «призвал» талисман беречь своих близких и дарить им удачу. В этом высказывании поклонники усмотрели неоднозначный смысл — будто юноша предчувствовал приближение трагедии.

Филипп Чубуков выпал из окна шестого этажа в Москве. Его тело обнаружили бдительные соседи. Услышав странный хлопок ранним субботним утром возле дома на Перервинском бульваре, они сразу же вызвали полицию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ребенок выпал из окна на юго-востоке столицы.

Читайте также

+31° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
74.47
-0.73 88.14
-0.64
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 июля

Последние новости

22:31
Годный лайфхак: голая Макеева научила россиян спасаться от жары — видео
22:01
В Коми легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на автодорогу — фото
21:40
«Ее мечта с детства»: Буланова поблагодарила покойную мать за звездную карьеру
21:24
Вышел из ресторана и упал: молодой мужчина умер на «Ласковом» пляже в Петербурге
21:11
Скончался один из пострадавших в аварии с лодкой в Петербурге
20:55
«Была надежда»: Состояние Мамонова снова ухудшилось

Сейчас читают

Финал Кубка Америки Аргентина — Бразилия: дата и время матча, где смотреть онлайн, прямая трансляция игры
Суперкомпьютер дал прогноз на финальный матч Евро-2020
В Корее начали выдавать деньги за человеческие фекалии
В черных очках и маске: Алентова с дочерью появились у гроба Меньшова
Простились: гроб с телом Владимира Меньшова вынесли из Дома кино под аплодисменты

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака