Предчувствовал смерть? Чем известен выпавший из окна экс-участник «Дома-2» Чубуков

Экс-участник скандально известного проекта «Дом-2» Филипп Чубуков, накануне выпавший из окна шестого этажа в Москве, прославился достаточно нестандартными выходками. 28-летний юноша запомнился фанатам телестройки заявлением о том, что он якобы нашел компромат на одну из бывших участниц программы — Евгению Феофилактову. Однако на деле никакого компрометирующего материала у Чубукова не оказалось, в результате чего его выгнали из реалити-шоу со скандалом.

После проекта Филипп занимался организацией вечеринок в ночных столичных клубах. Поклонники следили за жизнью молодого человека также в социальных сетях — Чубуков вместе со своим братом часто записывал рэп собственного сочинения в Tik tok.

Кроме того, в последнее время бывший участник телестройки увлекался эзотерикой. В одном из последних постов Филипп выставил фото с крестиком на шее, подчеркнув, что оберег имеет важное для него значение.

«Многие считают, что обереги являются сильнейшей защитой от самых плохих воздействий на человека. Кто-то делает их самостоятельно своими руками, а кто-то обращается к специалистам. Такие предметы воспринимают не только как защиту, но и как сильнейший источник силы», — написал он.

Instagram @chubukov.f

При этом юноша в посте «призвал» талисман беречь своих близких и дарить им удачу. В этом высказывании поклонники усмотрели неоднозначный смысл — будто юноша предчувствовал приближение трагедии.

Филипп Чубуков выпал из окна шестого этажа в Москве. Его тело обнаружили бдительные соседи. Услышав странный хлопок ранним субботним утром возле дома на Перервинском бульваре, они сразу же вызвали полицию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ребенок выпал из окна на юго-востоке столицы.