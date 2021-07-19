Поклонники заподозрили актрису Анастасию Макееву в беременности. Слухи разошлись после опубликованного в Instagram ее мужем Романом Мальковым нового фото.

На снимке звезда сериалов и мюзиклов гуляет топлес по пляжу в Кубе и едва прикрывает грудь руками в то время, как ветер срывает с нее головной убор. Под фото супруг оставил полный нежности комментарий.

«В жизни не встречал терпимее, умнее и добрее человека, чем ты! Все наши беседы, заставляют задуматься меня, вроде далеко не глупого человека — а правильно ли вообще я жил? И я понимаю, что ты права… Никто не знает, насколько долог наш путь… Никто не знает, что будет завтра…», — обратился к любимой Мальков.

«Я люблю тебя и буду прощать всегда, и дай бог нам с тобой сил и терпения по отношению друг к другу. Мы будем вечны, несмотря на злобу людей», — ответила актриса.

Instagram @malkov_roman_mr

Фолловеров Романа заинтересовало, не ждет ли пара ребенка. Некоторые пользователи обратили внимание на округлившийся живот Макеевой. Также они пожелали не так давно расписавшейся паре семейного счастья.

«Кажется Настя готовится подарить пятого ребенка, судя по животику»;



«Тоже заметила животик!»;



«Любовь — это главное. Вам повезло», — написали в комментариях.

Как писал 5-tv.ru, сам Роман Мальков, создающий в сети образ семьянина, обозвал бывшую жену Светлану Малькову, которую бросил одну с четырьмя детьми, «гнусным животным». Также он обвинил в «низости» собственную дочь.