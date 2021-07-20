«Бабушку надо было вообще убить!» — появилось видео конфликта из-за сына Пьехи

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Алексей Хитров
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Ранее семилетнего наследника певца госпитализировали с сотрясением мозга в результате ссоры с соседями по коттеджному поселку.

Фото, видео: Instagram @wolfieha, @knyaginya

Наталья Горчакова — мама семилетнего сына Стаса Пьехи опубликовала на своей странице в Instagram видео конфликта, в результате которого мальчик получил сотрясение мозга и множественные травмы.

В кадре видна разгневанная женщина, которая заявляет, что за своего ребенка ударит «кого угодно», так как ее дети «неприкосновенны». Также она признается, что действительно схватила мальчика рукой (речь идет о Пете — сыне Стаса Пьехи — Прим. ред.) и «швырнула его на пол».

«Бабушку надо было вообще убить!» — добавляет после этого женщина.

Горчакова в комментариях к видео утверждает, что разъяренная дама — жена известного футбольного судьи Владислава Безбородова. Их семья несколько дней назад заселилась в коттеджный поселок, где все и произошло.

От рук жены Безбородова пострадала и мама Горчаковой, прибежавшая на крики, когда разгорелся конфликт. Пожилая женщина, со слов Натальи, получила удар по шее такой силы, что до сих пор не может ею шевелить. Также в кадре виден брат Горчаковой Андрей, который оттащил разбушевавшуюся женщину от племянника, но саму ее «не тронул пальцем», утверждает мать пострадавшего мальчика.

Ранее сообщалось, что в результате конфликта с соседями по коттеджному поселку семилетний сын Стаса Пьехи был госпитализирован. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и многочисленные травмы, в числе которых ушиб левого бедра и левой грудной клетки. Также сообщалось, что серьезные повреждения ребенку нанесла супруга футбольного судьи Владислава Безбородова, которой не понравилось, что мальчик испортил их надувной бассейн. После инцидента певец обратился к звездному адвокату Сергею Жорину.

Как сообщал 5-tv.ru, женщине, которая избила семилетнего певца Стаса Пьехи, с большой долей вероятности может грозить лишение свободы. Об этом заявил адвокат потерпевшей стороны Сергей Жорин. По его словам, видеозапись происшествия сейчас передана в правоохранительные органы. Кроме того, будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень вреда, нанесенного здоровью ребенка. Прокуратура Ленинградской области взяла под ситуацию под контроль.

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