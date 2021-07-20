Семилетнего сына Стаса Пьехи госпитализировали после жесткого избиения

В результате конфликта с соседями по коттеджному поселку семилетний сын Стаса Пьехи был госпитализирован. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и многочисленные травмы, в числе которых ушиб левого бедра и левой грудной клетки.

Как рассказывает Starhit.ru, инцидент произошел в коттеджном поселке Рощино под Петербургом, где маленький Петя отдыхал с родственниками. В соседний дом заехала супруга футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. Сын Стаса Пьехи подружился со средним ребенком соседей, но это не понравилось его маме, и женщина громко попросила детей не общаться. Мальчика это обидело, и он воткнул карандаш в надувной бассейн. Когда Безбородова это обнаружила, то сразу пришла к соседям разбираться.

«Схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Малыш очень сильно ударился головой, да и всем телом, закричал. Прибежала бабушка Пети, хотела за него вступиться, но получила град ударов и проклятий от разбушевавшейся женщины. Остановить потасовку смог только брат Наталии Андрей, который осторожно оттеснил Безбородову в сторону», — рассказал очевидец.

Мать Пети сразу вызвала полицию, однако, соседка якобы не унималась и продолжала оскорблять всех вокруг. По словам очевидцев, прибывшим сотрудникам правоохранительных органов женщина заявила, что стала жертвой и у нее сломан позвоночник.

Стас Пьеха обратился к звездному адвокату Сергею Жорину.

«Мы будем добиваться возбуждения уголовного дела, а наказание будет зависеть от степени вреда здоровью, причиненному Пете и его бабушке. Это установит судмедэкспертиза. К счастью, очевидцам удалось записать видео, на котором агрессивная женщина признается в нападении», — прокомментировал Жорин.

Музыкант расстался с матерью Пети, Натальей Горчаковой, несколько лет назад, но старается максимально участвовать в воспитании ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стасу Пьехе приходилось переступать через себя, чтобы продолжать выступать на сцене после «Фабрики звезд».