Убили и вытащили младенца: из беременной женщины достали нерожденного ребенка

В США убили беременную женщину и вытащили младенца из утробы

В американском штате Кентукки 41-летнюю Эйприл Барлоу Селио нашли мертвой в собственном доме 23 сентября. На следующий день судмедэксперт установил, что погибшая была беременна, однако плода в утробе не оказалось. Позже правоохранители вновь приехали на место и обнаружили останки, предположительно принадлежащие погибшему младенцу. Об этом сообщил New York Post.

Спустя два дня суд выдал ордер на арест мужчины по фамилии Джонсон-Райт. Ему вменяют ограбление, похищение человека и убийство. К тому моменту мужчина уже находился в розыске в Теннесси. Его подозревали в разбойном нападении при отягчающих обстоятельствах, похищении человека, незаконном хранении оружия и домашнем насилии.

Полицейские обнаружили Джонсона-Райта в одном из домов города Кларксвилл, примерно в 250 милях (примерно 400 километров) от места преступления. Во время обыска правоохранители нашли улики, которые, по версии следствия, могут указывать на его причастность к произошедшему.

Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе и ожидает экстрадиции в Кентукки. Был ли он знаком с Селио, пока неизвестно.

У погибшей остались трое детей. Ее сестра организовала сбор средств на похороны и помощь семье. По ее словам, родственники тяжело переживают внезапную смерть женщины.

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