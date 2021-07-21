Барышня или крестьянка? Можно ли по внешности определить аристократические корни

|
Анна Васильева
Эксклюзив 4 027

Генетик Светлана Вяткина раскрыла 5-tv.ru, говорят ли горделивая осанка или творческие способности о принадлежности к знатному роду.

Фото, видео: depositphotos / HayDmitriy; 5-tv.ru

Можно ли определить по внешности человека его принадлежность к знатному роду? Заведующая отделением лабораторной генетики клиники репродукции и генетики NGC Светлана Вяткина уверена — ни бледная кожа, ни «голубая кровь», ни даже склад характера не могут обещать того, что перед вами истинный аристократ.

«Горделивая осанка — внешний признак аристократизма. Но, говоря современным языком, это жесткая дисциплина и уроки физкультуры с раннего детства», — пояснила эксперт.

По ее словам — осанка и манера двигаться — не наследуемые признаки.

«Считается, что творческие способности, музыкальный вкус, художественные наклонности также передаются по наследству. Но все это — полигенные признаки. За их работу отвечают многие гены. Так, известно, что за умственные способности отвечает работа более 50 тысяч генов. Конечно же гены — это только фундамент. А вот какой будет построен дом на этом фундаменте, то есть какие способности ребенка разовьются — за это отвечают факторы внешней среды: воспитание и обучение», — сказала генетик.

По мнению Светланы Вяткиной, в наше время по внешности человека возможно отличить только хорошо воспитанного от невежи и образованного от невежды.

«Но, конечно, ни в коем случае не аристократа от простолюдина. Сейчас многие люди увлекаются своей родословной. И если вы предполагаете, что в вашем прошлом были представители знатного рода, то единственный способ подтвердить это — сравнить свою ДНК с ДНК представителя этого рода», — подытожила эксперт.

Ранее 5-tv.ru назвал три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
74.49
0.14 87.60
-0.17
Венера в Деве: Чем опасен период с 22 июля и кому он может принести счаст...

Последние новости

21:00
«Шла больше трех часов»: Певец Юрий Антонов перенес серьезную операцию
20:48
Главу ГИБДД Ставрополья доставили в суд
20:45
У звезды Мариинского театра Дианы Вишневой умер отец
20:37
«Психопатическое поведение»: психиатр о женщине, избившей сына Стаса Пьехи
20:21
Как резус-фактор крови влияет на проблемы при беременности?
20:15
Понесут справедливое наказание: Жорин о расследовании уголовного дела об избиении сына Пьехи

Сейчас читают

«Кайрат» — «Црвена Звезда» — 2:1, результат матча Лиги чемпионов, 21 июля 2021 гола
Напавшую на сына Стаса Пьехи женщину выгнали из дома
Годовалой девочке вспороли ножом живот из-за плача
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июля
Агенты скрывают страшное? Фанаты сравнили истории болезни МакSим и Началовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака