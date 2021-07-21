Барышня или крестьянка? Можно ли по внешности определить аристократические корни
Генетик Светлана Вяткина раскрыла 5-tv.ru, говорят ли горделивая осанка или творческие способности о принадлежности к знатному роду.
Фото, видео: depositphotos / HayDmitriy; 5-tv.ru
Можно ли определить по внешности человека его принадлежность к знатному роду? Заведующая отделением лабораторной генетики клиники репродукции и генетики NGC Светлана Вяткина уверена — ни бледная кожа, ни «голубая кровь», ни даже склад характера не могут обещать того, что перед вами истинный аристократ.
«Горделивая осанка — внешний признак аристократизма. Но, говоря современным языком, это жесткая дисциплина и уроки физкультуры с раннего детства», — пояснила эксперт.
По ее словам — осанка и манера двигаться — не наследуемые признаки.
«Считается, что творческие способности, музыкальный вкус, художественные наклонности также передаются по наследству. Но все это — полигенные признаки. За их работу отвечают многие гены. Так, известно, что за умственные способности отвечает работа более 50 тысяч генов. Конечно же гены — это только фундамент. А вот какой будет построен дом на этом фундаменте, то есть какие способности ребенка разовьются — за это отвечают факторы внешней среды: воспитание и обучение», — сказала генетик.
По мнению Светланы Вяткиной, в наше время по внешности человека возможно отличить только хорошо воспитанного от невежи и образованного от невежды.
«Но, конечно, ни в коем случае не аристократа от простолюдина. Сейчас многие люди увлекаются своей родословной. И если вы предполагаете, что в вашем прошлом были представители знатного рода, то единственный способ подтвердить это — сравнить свою ДНК с ДНК представителя этого рода», — подытожила эксперт.
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