Многодетная мать и скандалистка: что известно об избившей сына Пьехи женщине?

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Егор Измалкин
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Супруга известного футбольного судьи Ирина Безбородова вступила в конфликт с семьей певца. Пострадали ребенок и бабушка.

Многодетная мать и скандалистка: что известно об избившей сына Пьехи женщине?

Фото: Instagram @wolfieha

Инцидент с семилетним сыном певца Стаса Пьехи Петром вызвал большой резонанс. Дело в том, что мальчик получил сотрясение мозга из-за действий жены футбольного судьи Владислава Безбородова Ирины. 5-tv.ru выяснил, что известно об этой женщине.

Ирине Безбородовой 52 года, ее  супругу - 48 лет. Разница в возрасте у пары четыре года. Семья воспитывает троих детей. Первый ребенок — дочка — появилась на свет в 2009 году, второй — сын — 2016-м. Самому младшему наследнику год — именно его якобы Безбородова пыталась «спасти» от сына певца.

По данным сайта KP.RU, Безбородова поселилась с детьми в коттеджном поселке «Рощино Вилладж» под Петербургом по соседству с семьей бывшей жены Стаса Пьехи, Натальей Горчаковой, совсем недавно. Работает ли женщина, точно неизвестно, но, вероятно, достатка ее мужа хватает, чтобы содержать родных.

К слову, до того как стать судьей, он активно выходил на поле сам — в 90-е году играл за «Зенит», после учебы в США выступал за петербургское и минское «Динамо», латвийский «Вентспилс» и ряд других клубов. Он также включен в пятерку лучших судей по версии КФА и является судьей ФИФА, входит в первую группу судей УЕФА. Известно, что в прошлом году Безбородов потерпел некоторые убытки, так как был отстранен с конца осени за допущенные ошибки в судействе и потерял, по подсчетам «Спорт-Экспресс», в течение сезона более миллиона рублей.

Instagram @knyaginya

До того, как стать участницей конфликта с семьей известного певца, Безбородова уже, возможно, была замечена в применении насилия к окружающим — об этом рассказал адвокат Сергей Жорин со ссылкой на источник. Однако, в поле зрения правоохранителей женщина, вероятно не попадала. Также Горчакова рассказала, что слышала, как так конфликтует с гувернанткой.

«До их заезда в поселке крики матом не раздавались. Никто не орал на нянь своих детей так, что те, тоже с криками, уходили. Их ушла. Слышали это ВСЕ», — поделилась подробностями девушка на своей странице в Instagram.

Так случилось, что под горячую руку попал и ребенок Стаса Пьехи, а также его бывшая теща. Мальчик проткнул бассейн во дворе Безбородовых, а затем оказался в их доме рядом с годовалым ребенком. Опасаясь за то, что Петя может навредить младенцу, она устроила перепалку, в результате которого сын музыканта попал в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб бедра и грудной клетки.

«Бабушку вообще надо было убить», — выкрикнула она во время конфликта.

Сама Ирина заявила позже, что пострадала во время перепалки от дяди семилетнего Пьехи-младшего.

Теперь женщине придется отвечать за свои поступки перед судом. Делом также заинтересовались в прокуратуре. Как писал 5-tv.ru ранее, Безбородовой, по мнению Сергея Жорина, может светить реальный уголовный срок, если выяснится, что в она не первый раз нападает на людей.

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