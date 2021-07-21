Жена футбольного судьи Владислава Безбородова Ирина может оказаться за решеткой, если подтвердится, что до нападения на семилетнего сына певца Стаса Пьехи она применяла насилие к другим людям. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказал адвокат Сергей Жорин.

«Если эта информация подтвердится, и будет возбуждено уголовное дело и будет установлено, что действительно она причинила кому-либо вред здоровью, наказание может быть связано с лишением свободы», — пояснил юрист.

По словам правозащитника, с ним и рядом журналистов уже начали связывать те, кто якобы пострадал от рук агрессивной барышни. Сейчас эти данные проверяются.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, семилетний сын Стаса Пьехи был госпитализирован в результате конфликта с соседями по коттеджному поселку. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и многочисленные травмы, в числе которых ушиб левого бедра и левой грудной клетки. Несколько ударов достались также бабушке ребенка. Предполагаемой виновницей происшествия является супруга футбольного судьи Владислава Безбородова, которой не понравилось, что мальчик испортил их надувной бассейн.