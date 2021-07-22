«Отвечаю на все вопросы»: как прошел суд над начальником УГИБДД Ставрополья?

Эфирная новость 1 058

Алексею Сафонову и его подельникам инкриминируют взяточничество на общую сумму более чем 19 миллионов рублей.

Фото, видео: ТАСС / Березина Елена; 5-tv.ru

Шикарные интерьеры в духе французского Версаля главе Ставропольской дорожной полиции придется сменить на камеру в СИЗО.
С золотым унитазом Алексея Сафонова разлучили, как минимум, на два месяца.

Пока что на такой срок суд в Ессентуках арестовал полицейского по делу об особо крупной взятке. Под стражу также взяли четверых его сообщников, еще двое — под домашним арестом. 21 июля в домах фигурантов прошли обыски.

19 миллионов, как считают следователи, Сафонов и его подчиненные получили от фермеров и грузоперевозчиков за выдачу так называемых пропусков-вездеходов, которые, по сути, позволяли водителям ездить с нарушениями и с легкостью проходить весовой контроль.

Но в суде Сафонов заявил — про пропуска якобы ничего не знает… Подробности — у корреспондента МИЦ «Известия» Ивана Литомина.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
74.49
0.14 87.60
-0.17
Как рассчитать счастливое число по дате рождения?

Последние новости

12:25
Пугачева покорила гостей игрой на рояле на вечеринке — видео
12:17
Право самим выбирать размер порции в ресторанах могут предоставить россиянам
12:15
Два самолета столкнулись в аэропорту Дубая
11:57
«Чтоб другим не повадно было»: Рудковская требует посадить избившую сына Пьехи
11:48
Какие опасные явления накрыли Россию после жары и как долго они продлятся?
11:42
Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Олега Газманова с 70-летием

Сейчас читают

Церемония открытия Олимпиады в Токио: дата и время начала, прямая трансляция открытия летних Игр-2020 — смотреть прямой эфир Первого канала 23 июля 2021
Напавшую на сына Стаса Пьехи женщину выгнали из дома
Телезритель из ДНР дозвонился в эфир украинского ТВ и смутил эксперта
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июля
Агенты скрывают страшное? Фанаты сравнили истории болезни МакSим и Началовой

Новости Lentainform

Загрузка...