«Отвечаю на все вопросы»: как прошел суд над начальником УГИБДД Ставрополья?

Шикарные интерьеры в духе французского Версаля главе Ставропольской дорожной полиции придется сменить на камеру в СИЗО.

С золотым унитазом Алексея Сафонова разлучили, как минимум, на два месяца.

Пока что на такой срок суд в Ессентуках арестовал полицейского по делу об особо крупной взятке. Под стражу также взяли четверых его сообщников, еще двое — под домашним арестом. 21 июля в домах фигурантов прошли обыски.

19 миллионов, как считают следователи, Сафонов и его подчиненные получили от фермеров и грузоперевозчиков за выдачу так называемых пропусков-вездеходов, которые, по сути, позволяли водителям ездить с нарушениями и с легкостью проходить весовой контроль.

Но в суде Сафонов заявил — про пропуска якобы ничего не знает… Подробности — у корреспондента МИЦ «Известия» Ивана Литомина.