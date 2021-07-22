«Отвечаю на все вопросы»: как прошел суд над начальником УГИБДД Ставрополья?
Алексею Сафонову и его подельникам инкриминируют взяточничество на общую сумму более чем 19 миллионов рублей.
Фото, видео: ТАСС / Березина Елена; 5-tv.ru
Шикарные интерьеры в духе французского Версаля главе Ставропольской дорожной полиции придется сменить на камеру в СИЗО.
С золотым унитазом Алексея Сафонова разлучили, как минимум, на два месяца.
Пока что на такой срок суд в Ессентуках арестовал полицейского по делу об особо крупной взятке. Под стражу также взяли четверых его сообщников, еще двое — под домашним арестом. 21 июля в домах фигурантов прошли обыски.
19 миллионов, как считают следователи, Сафонов и его подчиненные получили от фермеров и грузоперевозчиков за выдачу так называемых пропусков-вездеходов, которые, по сути, позволяли водителям ездить с нарушениями и с легкостью проходить весовой контроль.
Но в суде Сафонов заявил — про пропуска якобы ничего не знает… Подробности — у корреспондента МИЦ «Известия» Ивана Литомина.
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