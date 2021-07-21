Начальник УГИБДД Ставрополья Сафонов арестован на два месяца

Начальник УГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов арестован на два месяца по делу о взятках на 19 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Ессентукского городского суда.

Пятеро подельников подозреваемого в коррупции высокопоставленного полицейского также взяты под стражу. Еще два фигуранта уголовного дела отправлены под домашний арест. Заместителю начальника УГИБДД Ставрополья Александру Ткаченко вынесен запрет на осуществление определенных действий.

Алексея Сафонова задержали 20 июля. По версии следователей, полковник полиции вместе с подчиненными получил крупную сумму за выдачу разрешений на осуществление грузоперевозок зерна по региону. Размер взятки, по некоторым данным, превышает 19 миллионов рублей.

В ходе судебного процесса начальник УГИБДД Ставропольского края заявил, что не виновен. По его словам, «золотой дворец» якобы был приобретен уже в таком виде у предыдущих хозяев. Полковник полиции утверждает, что золотую сантехнику в доме не устанавливал. Согласно документам, собственником особняка является возлюбленная Алексея Сафонова Елена Псел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главу ГИБДД Ставрополья доставили в суд.