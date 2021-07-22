Паром с президентом Эстонии на борту врезался в причал порта

Эфирная новость 1 009

Крупная авария произошла при швартовке в порту Куйвасту на острове Муху.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Grzegorz Banaszak; 5-tv.ru

Крупная авария с участием президента Эстонии. Паром, на борту которого находилась Керсти Кальюлайд, при швартовке врезался в причал порта.

Вот эти кадры. На них видно, что судно не сбавляя скорости приближается к берегу, а затем происходит столкновение. Сам паром получил серьезные повреждения. Однако, по словам советника главы государства, никто из пассажиров, в том числе и президент не пострадали.

Стоит отметить, что у Керсти Кальюлайд это была неофициальная поездка. Она отправилась в небольшое путешествие.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
73.69
-0.80 86.92
-0.68
Время любви и зачатия: как на людей повлияет Золотое полнолуние с 24 по 2...

Последние новости

17:59
Видео задержания экстремистов, планировавших теракт в Ставрополье
17:58
«Передал дело профессионалам»: Пьеха о желаемом наказании избившей его сына
17:53
Граффити с портретом Лаврова в Лондоне оказались фейком — видео
17:50
Более 90 тысяч домов газифицируют в Алтайском крае — Турчак
17:48
«В глазах тоска по папочке»: Лирический пост Меньшовой растрогал фанатов
17:40
С какими проблемами в сексе могут столкнуться пары с большой разницей в возрасте

Сейчас читают

Ефимова показала фото из бассейна на Олимпиаде в Токио и обратилась к Губерниеву
В Сети появилось видео скандального отдыха депутата КПРФ Бондаренко
Пьяная автоледи пыталась сплясать после ДТП с пострадавшими в Липецке
Цена вопроса: сколько стоит бассейн, из-за которого избили сына Стаса Пьехи?
Главный есаул сцены: Олегу Газманову — 70 лет!

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака