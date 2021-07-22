Паром с президентом Эстонии на борту врезался в причал порта
Крупная авария произошла при швартовке в порту Куйвасту на острове Муху.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Grzegorz Banaszak; 5-tv.ru
Крупная авария с участием президента Эстонии. Паром, на борту которого находилась Керсти Кальюлайд, при швартовке врезался в причал порта.
Вот эти кадры. На них видно, что судно не сбавляя скорости приближается к берегу, а затем происходит столкновение. Сам паром получил серьезные повреждения. Однако, по словам советника главы государства, никто из пассажиров, в том числе и президент не пострадали.
Стоит отметить, что у Керсти Кальюлайд это была неофициальная поездка. Она отправилась в небольшое путешествие.
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