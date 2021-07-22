Ушла в никуда: история жесткого убийства восьмилетней девочки на Сахалине

Мужчина, изнасиловавший и убивший девочку на Сахалине, получил пожизненный тюремный срок. Его жертве было всего восемь лет. О деталях громкого дела с массой неизвестных рассказывает 5-tv.ru.

Странная ссора

Жарким летом 2020 года восьмилетняя школьница убежала из дома. По какой причине — неизвестно до сих пор, однако следователи не исключают, что произошло это из-за семейной ссоры. Девочка якобы не нашла общий язык с мамой и решила начать самостоятельную жизнь.

«Газета.ру» уточняет, что в день трагедии, 6 июля, она вместе с родительницей пришла в гости к общим друзьям. В какой-то момент у женщины зазвонил телефон: 11-летний мальчик, проживавший в одной квартире с девочкой и ее мамой, просил обеих вернуться домой, поскольку не мог закрыть дверь, уходя на тренировку. На подмогу подростку отправили малышку и приказали ей сторожить жилплощадь до прихода взрослых.

Девочка дошла до дома, но вскоре в слезах прибежала обратно к маме. Та ее пожалела и вновь отправила в квартиру. Но у малышки были свои планы: из Ново-Александровска она задумала доехать до соседнего Долинска. Если верить показаниям свидетелей, там проживали подруги девочки. Они принимали ее всякий раз, когда в семье случались конфликты. Родительницу подростка характеризовали как запойную даму.

Нет пути назад

На пути к друзьям девочку перехватил случайный автомобиль. Как выяснится позже, за рулем окажется тот самый насильник Игорь Дворников. Он вместе с супругой Кристиной жестоко глумился над беззащитным ребенком.

На протяжении нескольких дней девочку искали волонтеры, правоохранители и неравнодушные жители Сахалинской области. В итоге ее бездыханное тело обнаружили неподалеку от села Ожидаево Холмского, расположенного в 30 километрах от дома. По данным Следственного комитета, труп был спрятан в лесу.

В ходе многочисленных проверок, экспертиз и опроса свидетелей выяснилось, что злоумышленник специально вывез малышку в глухое место, чтобы совершить задуманное. Это не первое преступление Дворникова — за ним числятся убийства двух человек в 2001 году и изнасилование 14-летнего ребенка в 2018 году. Супруга мужчины хоть и настаивала, что была случайным свидетелем трагедии, была поймана на вранье. Оказалось, Кристина Дворникова подстрекала мужа-рецидивиста на изнасилование ребенка. После всего пара решила расправиться с подростком.

Как отметила гособвинитель, на суде Игорь Дворников вины в содеянном не признал. Злоумышленник постоянно рассказывал присутствовавшим разные версии трагедии.

«Он заявил, что все преступления были совершены его супругой — он на месте происшествия отсутствовал. Супруга же выдвинула версию о том, что являлась жертвой домашнего насилия, не могла противостоять своему мужу и фактически явилась невольным свидетелем преступления. Сложность уголовного дела заключалась в том, что все преступления были совершены в условиях неочевидности, то есть у нас имелись только весьма противоречивые версии. Именно путем тщательного анализа данных и доказательств мы восстановили истинную картину произошедших 6 июля 2020 года событий», — заключила представитель прокуратуры.

Сахалинский областной суд назначил насильнику пожизненное тюремное заключение в колонии особого режима, где он будет постоянно наблюдаться и лечиться у врача-психиатра (сексолога). Супругу Дворникова осудили на 15 лет. Она будет отбывать наказание в исправительного колонии общего режима. Решение суда в законную силу не вступило.

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