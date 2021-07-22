Оскорбленные спектаклем с Ахеджаковой ветераны обратились в Генпрокуратуру

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Оксана Тарасова
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По мнению представителей организации «Офицеры Рссии», в постановке театра «Современник» присутствует пропаганда однополой любви.

Оскорбленные спектаклем с Ахеджаковой ветераны обратились в Генпрокуратуру

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Представители общественной организации «Офицеры России» обратились в Генпрокуратуру и мэрию Москвы с жалобой на спектакль «Первый хлеб» столичного театра «Современник», в котором задействована народная артистка России Лия Ахеджакова.

Активисты обнаружили в постановке оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, а также «бесконтрольное и чрезмерное использованием ненормативной лексики и пропаганду однополой любви».

Только на днях в Москве состоялась премьера спектакля драматурга Рината Ташимова и режиссера Бениамина Коца «Первый хлеб». Вскоре после этого сначала к руководству «Современника», а потом и к властям обратились общественники. По их мнению, неприемлемые формулировки содержатся в монологе бабушки Нурии, которую играет Лия Ахеджакова.

Активисты-ветераны обратили особое внимание адресатов жалоб на то, что уважительно относятся к театру и искусству, но слова из уст народной артистки они сочли откровенным хамством. «Офицеры России» требуют внести корректировки в литературную часть спектакля, а также сообщить им об этих изменениях.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение драматурга Юрия Полякова о режиссерском таланте мужа Ксении Собчак Константина Богомолова. Точнее будет сказать — о его отсутствии.

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