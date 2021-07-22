После ухода со сцены примадонна российской эстрады Алла Пугачева редко поет на публике. Гораздо чаще она садится за рояль в кругу друзей или для того, чтобы помузицировать со своими детьми. Так, недавно певица, находясь в гостях у подруги, порадовала всех своей музыкальной импровизацией.

Сын светской львицы Алины Редель отмечал день рождения, на который и была приглашена Алла Пугачева с семьей. Отойдя от праздничного стола, гости перешли в зал, где Примадонна увидела великолепный музыкальный инструмент и не удержалась.

«Какой шикарный рояль! Это надо записать», — сказала Пугачева и исполнила музыкальную композицию.

На видео, которое выложил виновник торжества, сын Алины Редель, Примадонна играет мелодию Цфасмана «Неудачное свидание» из фильма «Покровские ворота».

На праздник Алла Борисовна пришла с супругом Максимом Галкиным, дочерью Кристиной Орбакайте и зятем Михаилом Земцовым.

Ранее 5-tv.ru писал, что супруга Аллы Пугачевой Максима Галкина сравнили с Джеки Чаном.