«Джеки Чан нервно закурил»: Застывшего в прыжке Галкина сравнили с легендой боевиков

Максим Галкин впечатлил поклонников своей физической формой. Супруг Аллы Пугачевой в Instagram поделился снимком, на котором он запечатлен в прыжке. Судя по всему, юморист совершил несложный акробатический трюк во время катания на яхте. Фотографию, сделанную на фоне моря и гор, звезда выложил на своей странице в Instagram.

«Всем дарю заряд энергии на неделю!» — подписал свой пост Максим Галкин.

Instagram @maxgalkinru

Поклонников покорило умение артиста застыть в воздухе. Интернет-пользователи отметили, что Галкин находится в хорошей физической форме. Некоторые фолловеры даже сравнили его со звездной мировых боевиков.

«Джеки Чан нервно закурил»;

«Фантастика, как вы это сделали?»

«Господи, я ожидала увидеть все, что угодно, но летающего Макса в моей ленте еще не было», — прокомментировали фотографию юзеры.

Некоторые поклонники шоумена засомневались, что изображение вообще новое. Кто-то из фолловеров написал, что фотография была сделана в 2017 году. Предположение оказалось верным. Действительно, Галкин уже делился этим кадром со своими подписчиками четыре года назад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем увлекаются Лиза и Гарри Галкины, а также дети других звезд российского шоу-бизнеса.