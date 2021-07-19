«Джеки Чан нервно закурил»: Застывшего в прыжке Галкина сравнили с легендой боевиков

|
Карина Исхакова
1 141

Юморист, отдыхающий на яхте, похвастался своей физической формой и акробатическими навыками.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Максим Галкин впечатлил поклонников своей физической формой. Супруг Аллы Пугачевой в Instagram поделился снимком, на котором он запечатлен в прыжке. Судя по всему, юморист совершил несложный акробатический трюк во время катания на яхте. Фотографию, сделанную на фоне моря и гор, звезда выложил на своей странице в Instagram.

«Всем дарю заряд энергии на неделю!» — подписал свой пост Максим Галкин. 

Instagram @maxgalkinru

Поклонников покорило умение артиста застыть в воздухе. Интернет-пользователи отметили, что Галкин находится в хорошей физической форме. Некоторые фолловеры даже сравнили его со звездной мировых боевиков.

«Джеки Чан нервно закурил»;

«Фантастика, как вы это сделали?»

«Господи, я ожидала увидеть все, что угодно, но летающего Макса в моей ленте еще не было», — прокомментировали фотографию юзеры.

Некоторые поклонники шоумена засомневались, что изображение вообще новое. Кто-то из фолловеров написал, что фотография была сделана в 2017 году. Предположение оказалось верным. Действительно, Галкин уже делился этим кадром со своими подписчиками четыре года назад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем увлекаются Лиза и Гарри Галкины, а также дети других звезд российского шоу-бизнеса.

Читайте также

+28° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
74.35
0.18 87.61
0.04
Энергетические целители: какие знаки зодиака наделены сверхспособностями?

Последние новости

18:48
Чемпион мира по ММА и друг Гуфа Хантураев разбился насмерть в ДТП
18:39
Как погиб Шенгелия, в деле которого фигурирует тайная тюрьма под Петербургом?
18:31
Тест: Хорошо ли вы знаете «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»?
18:29
Сын певицы Алисы Мон устроил погром в квартире после интервью матери Кудрявцевой
18:22
В день рождения Василия Ливанова: Почему он — лучший Шерлок Холмс?
18:13
«Волосы зашевелились»: Мать Эскобара о наличии у него тайной тюрьмы под Петербургом

Сейчас читают

«Вашингтону» не нужно было защищать Овечкина на драфте расширения. Поэтому россиянин не подписывал новый контракт
Появились архивные фото из частной тюрьмы в Ленобласти
Столкнул возлюбленную и упал: подробности гибели пары в Москве
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июля
Агенты скрывают страшное? Фанаты сравнили истории болезни МакSим и Началовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака