С какими проблемами в сексе могут столкнуться пары с большой разницей в возрасте

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Анна Васильева
Эксклюзив 4 156

Сексолог Алия Королева уверена, что главная составляющая успешной интимной жизни — общие интересы, а не цифры в паспорте.

Фото, видео: Depositphotos / photography33; 5-tv.ru

Многие слышали, что любви все возрасты покорны. Касается ли это утверждение одной из важных составляющих любви — интимной жизни? Бытует мнение, что партнерам с большой разницей в возрасте может быть плохо в одной постели. Сексолог Алия Королева развеяла этот миф в беседе с 5-tv.ru.

«На самом деле это не так. Не никаких определенных проблем. Потому что для гармонии в сексе, в первую очередь, важны эмоциональная близость, схожесть интересов, схожесть сексуального темперамента и общие сексуальные предпочтения. Поэтому не важно, сколько лет вашему партнеру: он ваш ровесник, или он старше вас на 20 лет», — сказала эксперт.

Если о серьезных проблемах в сексе речи быть не может, то мелкие недопонимая все-таки могут случиться. Касаются они не самого соития, а того, что следует за ним.

«Часто бывает, что, когда партнеры имеют большую разницу в возрасте, после занятия сексом, нужно о чем-то поговорить. И поскольку у людей разного возраста разные интересы, часто бывает, что разговаривать то и не о чем. Но это только одно. Не важно сколько лет. Если вам хорошо вместе, если вы сходитесь сексуально, то проблем никаких не может быть», — подытожила собеседница издания.

Ранее 5-tv.ru рассказал, о каких экспериментах в постели мечтают мужчины, но им отказывают женщины.

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