ТОП-3 сексуальные фантазии: о каких экспериментах в постели мечтают мужчины, но им отказывают женщины

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 441

Врач-сексолог раскрыл, чего на самом деле хотят мужчины в постели.

Фото, видео: Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com

Воплощение на практике сексуальных фантазий может значительно улучшить интимную жизнь и повысить удовлетворенность партнеров, кроме того, это хорошая профилактика адюльтера. Однако некоторые мужские фантазии часто не находят положительного отклика в женских сердцах. Какие именно — в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru назвал врач-сексолог, президент «Профессионального объединения врачей-сексологов» Евгений Кульгавчук.

Анальный секс

Нередко мужчины, насмотревшись порнографии, пребывают в уверенности, что анальный секс — мечта всех женщин. На самом деле, это далеко не так, говорит эксперт.

«Дам смущают вопросы гигиены, банальная боль, небеспочвенные опасения за свое анальное здоровье и нежелание знакомиться с такой наукой, как проктология», — объясняет Кульгавчук.

Секс втроем с еще одной женщиной

Мужчине в своих грезах бывает приятно чувствовать себя султаном и купаться в женском внимании. Однако современные женщины в большинстве своем — собственницы, и статус «наложниц» их не устраивает. Они рассматривают других женщин не как членов дружного эротического коллектива, а как конкуренток, говорит сексолог.

«Рискованный» секс

Мужчины, особенно молодые, часто ищут в большей степени приключений и впечатлений, чем отношений, поэтому пытаются склонить своих партнерш на секс в разных неподходящих для этого местах, например, в кинотеатре, городском парке, в тесной кабинке самолета. Нередки и фантазии из области садомазохизма, начиная розовыми наручниками и заканчивая связываниями, пощечинами или удушением.

«Нужно помнить, что согласно теории эволюции полов, женщины в основной массе больше нуждаются не в опасностях, угрозе жизни и бесконечной смене локаций и акробатических позиций, а в стабильности, нежности, чувстве защищенности, глубине отношений, любви», — говорит сексолог.

Эксперт напоминает, что интимные отношения — это поиск компромисса, который удовлетворит обоих, поэтому партнерам важно чувствовать друг друга и искать общее. В этом случае сексуальные фантазии будут обогащать отношения, а не разрушать их.

Кульгавчук также рекомендует не избегать сексуальных фантазий в отношениях, так как ни к чему хорошему это не приведет.

«Люди часто годами живут с фантазиями, опасаясь раскрыться и довериться партнеру, боясь осуждения, ухудшения отношений, а порой и реализуя свои фантазии с другими партнерами. Именно из-за этого могут происходить адюльтеры, причем с обеих сторон», — предупреждает сексолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем может быть опасен секс в жару.

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