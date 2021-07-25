Пока Ирину Алферову спасали от коронавируса, болезнь настигла ее 99-летнюю маму
О состоянии звездной бабушки рассказала ее внучка Ксения.
Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov
Известная российская актриса Ирина Алферова, накануне переболевшая коронавирусной инфекцией, уже чувствует себя лучше. Почти месяц народная артистка России провела в столичной больнице, куда она поступила с поражением легких, высокой температурой и сильнейшим кашлем. В одной палате с актрисой лежал ее муж Сергей Мартынов, который также лечился от COVID-19.
К слову, пока звездные супруги спасались от коронавируса, мама актрисы — Ксения Архиповна — тоже заразилась. О тяжелой болезни 99-летней женщины поведала широкой публике ее внучка Ксения Алферова.
«Мы все переболели дома, включая бабушку», — приводит слова Ксении сайт KP.RU.
Отметим, что мать Ирины Алферовой, в отличие от своей звездной дочери, переболела коронавирусной инфекцией дома. Также сообщается, что к настоящему моменту все члены семьи в порядке — сейчас их самочувствие значительно улучшилось.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь народной артистки РФ Ирины Алферовой прокомментировала ее состояние после болезни.
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