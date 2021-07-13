Чего ждать? Дочь рассказала о состоянии больной COVID Ирины Алферовой

Народную артистку России, актрису Ирину Алферову госпитализировали с подтвержденным COVID-19. Звезда уже неделю борется с последствиями вирусной инфекции и, кажется, терапия дает свои результаты. Впервые за долгое время дочь селебрити — актриса Ксения Алферова — прокомментировала ее состояние, подарив фанатам веру в лучшее.

Отвечая на вопрос подписчицы в Instagram о положении мамы, Алферова обошлась короткой фразой.

«Прекрасно, спасибо», — написала Ксения.

Instagram @ksenialferova

То же подтверждают и близкие друзья Ирины Ивановны. Художественный руководитель «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз, в частности, заметил, что любимица миллионов очень быстро идет на поправку. И это несмотря на то, что находится в группе риска. В марте звезде исполнилось 70 лет.

«Ирине намного лучше, но она еще находится в больнице. Она в одной палате со своим мужем Сергеем, она сейчас уже ухаживает за ним», — уточнял Райхельгауз в разговоре с агентством »Интерфакс».

Коллеги дивы в один голос твердят, что пик болезни уже пройден. Осталось дождаться ее полного выздоровления.

Ранее 5-tv.ru рассказал о состоянии госпитализированной с запущенной пневмонией певицей МакSим.