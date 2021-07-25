Какой месяц в году считается худшим для разных знаков зодиака?

Возможно, вы испытывали череду неудач в июле и списывали все проблемы на отсутствие сил в период изнуряющей жары. Хотя на самом деле причина всех проблем крылась в вашем знаке зодиака. Астрологи рассказали, какой месяц в нынешнем году считается менее благоприятным для каждого представителя зодиакального круга.

Овен — июль

Этим представителям стихии огня самый жаркий месяц в году принес немало хлопот. Июль, который уже подходит концу, стал довольно напряженным для Овнов. Люди, рожденные в период с 21 марта по 20 апреля, отличаются вспыльчивым характером. В этом месяце эти представители зодиакального круга нередко конфликтовали и вступали в споры с близкими людьми.

Телец — декабрь

Для Тельцов самым трудным месяцем станет декабрь. Конец года — по истине непростой период в жизни каждого человека. Бесконечные пробки и очереди в магазинах за подарками и продуктами к новогоднему торжеству могут обернуться серьезным эмоциональным потрясением для этих представителей зодиакального круга. Рожденные в период с 21 апреля по 21 мая, также будут испытывать проблемы в отношениях с любимым человеком. Однако праздничные хлопоты заставят Тельца помириться со своей второй половинкой.

Близнецы — февраль

Для этих представителей воздушной стихии последний месяц зимы оказался весьма непростым. Близнецам не раз приходилось становиться перед трудным выбором и увы не всегда они могли принять верное решение. Склонность к манипуляциям сыграла с этими представителями зодиакального круга злую шутку. В феврале эти любители заставлять других танцевать под свою дудку впервые плясали под чужую. Во второй половине 2021 года Близнецы все-таки смогут уладить все конфликты и решить накопившиеся проблемы.

Рак — март

В первый месяц весны Раки испытывали череду неприятностей в любовных делах. Свободные представители водной стихии собрали коллекцию неудачных свиданий. А вот те, кто уже нашел свою вторую половинку, были на грани расставания с любимым человеком. Отношения напоминали собой минное поле. Кто-то из представителей зодиакального круга, увы, не выдержал постоянных ссор и распрощался со второй половинкой. Но самые стойкие Рыбы смогли пережить трудный период в жизни и сохранить любовь.

Лев — июль

Для этих представителей огненной стихии жаркий июль стал весьма неблагоприятным. Самое неприятное, что некоторые Львы столкнулись с чередой неудач в преддверии своего дня рождения. Рожденные в период с 23 июля по 22 августа испытывали ряд проблем в своей профессиональной деятельности. Работа стала для них вторым домом. Зато в любовных делах эти страстные натуры явно преуспели. В отличие от Раков свидания Львов точно нельзя назвать неудачными.

Дева — март

В первый месяц весны Девы столкнулись с рядом сложностей. У одних представителей зодиакального круга затянулся ремонт, у других был аврал на работе. Тем не мене, сейчас все проблемы остались позади. Вторая половина года принесет рожденным под этим знаком зодиака только приятные хлопоты. Однако Девам стоит учитывать, что не все в их жизни зависит от звезд. Позитивные мысли помогут им быстрее справляться с появившимися проблемами.

Весы — февраль

В феврале эти представители зодиакального круга испытывали ряд проблем. Причиной тому — внутренняя борьба. Рожденные в период с 23 сентября по 22 октября постоянно жаловались на частую смену настроения и отсутствия интереса к жизни. Однако апатия, с которой столкнулись Весы, бесследно растаяла с приходом весны. Теплое солнце заставило этих представителей воздушной стихии взглянуть на жизнь по-новому и понять, что она прекрасна.

Скорпион — июль

Для Скорпионов 2021 год стал весьма успешным. Успехи на работе и в амурных делах — это далеко не полный список радостных моментов в жизни этих представителей водной стихии. А вот июль для рожденных под этим знаком зодиака выдался не очень простым. Скорпионы постоянно вступали в конфликты с близкими людьми. Но уже во второй половине года этим представителям зодиакального круга вновь улыбнется удача.

Стрелец — апрель

Весенний месяц для рожденных в период с 23 ноября по 22 декабря выдался не на шутку тяжелым. В апреле эти представители зодиакального круга столкнулись с рядом проблем в финансовой сфере. Кто-то из доверчивых Стрельцов попался на удочку мошенников и потерял свои деньги. Тем не менее этим представителям огненной стихии не стоит опускать руки. Вторая половина 2021 года принесет им удачу и успех, в денежных вопросах, в том числе.

Козерог — март

В целом этот год нельзя назвать плохим для Козерогов. Однако в первый месяц весны эти представители земной стихии столкнулись с несколькими проблемами. Не отличающиеся коммуникативными навыками рожденные под этим знаком зодиака испытывали ряд сложностей в общении. Козероги неоднократно сталкивались с тем, что окружающие отказались их понимать и принимать их точку зрения. Теперь этим представителям зодиакального круга придется научиться верно доносить свои мысли до других людей.

Водолей — июль

Для этих воздушных знаков июль стал не самым приятным месяцем. Водолеи потерпели фиаско в любовных вопросах. Состоящие в отношениях представители зодиакального круга находятся на грани расставания с любимым человеком. Не умеющие принимать минусы других людей Водолеи рискуют потерять свою вторую половинку. Им стоит научиться принимать окружающих такими, какие они есть. Иначе эти представители стихии воздух могут навсегда остаться одинокими.

Рыбы — март

Рыбы столкнулись с рядом проблем в финансовой сфере. Они не раз стояли перед выбором: куда потратить оставшиеся на заработной карте гроши. Тем не менее во второй половине года эти представители водной стихии перестанут испытывать проблемы в денежных вопросах. Терпение и желание исправить ситуацию помогут им раз и навсегда избавиться от финансовых проблем.

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