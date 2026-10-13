Собянин: роботическая хирургия стала частью системы медицинской помощи Москвы

Число роботических операций в московских больницах за последние пять лет увеличилось в четыре раза. Только в первом полугодии 2026 года врачи выполнили более 2,5 тысячи таких вмешательств — на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере МАКС.

«Мы последовательно развиваем высокотехнологичную медицину, постоянно внедряем передовые методы лечения в повседневную практику городских больниц и делаем современную медицинскую помощь доступнее для пациентов», — написал Собянин.

Роботические комплексы применяют в онкологии, общей хирургии, травматологии, ортопедии, акушерстве и гинекологии. Такие технологии особенно востребованы при сложных вмешательствах, когда от хирурга требуется высокая точность и работа в труднодоступных областях. При этом ключевые решения во время операции принимает врач.

Сейчас роботические вмешательства доступны в десяти московских стационарах. В частности, технологии используют в спинальной хирургии городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова. Там работают операционные на базе роботизированного комплекса для проведения сложных операций на позвоночнике.

В столице также осваивают новые методы с применением роботизированных систем. Так, в городской клинической больнице № 31 имени академика Г. М. Савельевой впервые в России выполнили эндопротезирование тазобедренного сустава с помощью полностью автоматической роботической системы. Сейчас эту методику планируют внедрять и в других московских стационарах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сервисы искусственного интеллекта московской платформы «МосМедИИ» подключили к медицинским организациям 75 регионов России. К системе присоединились около 2,5 тысячи клиник. Искусственный интеллект помогает специалистам анализировать исследования МРТ, КТ, рентгена, УЗИ и маммографии.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, применение технологии позволило увеличить производительность труда в пять–шесть раз и вдвое снизить количество ошибок. За два с небольшим года с помощью сервисов проанализировали снимки и подготовили заключения по 18 миллионам исследований.

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