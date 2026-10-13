«Буду скучать»: звезда сериала «Во все тяжкие» попрощался с экранным сыном

Актер Ар-Джей Митт умер в возрасте 34 лет.
Фото: © Getty Images/Unique Nicole / Contributor
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Брайан Крэнстон трогательно попрощался с экранным сыном Ар-Джеем Миттом
Звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон эмоционально попрощался со своим экранным сыном Ар-Джеем Миттом, умершим в возрасте 34 лет. Послание актер опубликовал в социальных сетях.
Крэнстон рассказал, что познакомился с Миттом, когда тому было 14 лет и его утвердили на роль Уолтера Уайта-младшего. По словам артиста, юный актер с радостью и воодушевлением работал даже при напряженном съемочном графике.
«Джей родился с церебральным параличом, но никогда — ни разу — не позволял этому обстоятельству служить оправданием или помехой. Он с огромной решимостью справлялся даже с самым напряженным съемочным графиком», — написал Крэнстон.
Он отметил, что Митт прислушивался к советам своих экранных родителей — его самого и Анны Ганн, однако, как обычный подросток, иногда поступал по-своему и учился на собственных ошибках.
Крэнстон также вспомнил начало работы над сериалом в 2007 году. Тогда Митт был неопытным актером, но постепенно, по словам коллеги, превратился в «действительно хорошего актера».
После успеха «Во все тяжкие» Митт использовал свою известность для защиты прав актеров с инвалидностью и участвовал в благотворительных проектах, направленных на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья.
«Всего несколько недель назад мы переписывались и пытались договориться, когда сможем встретиться за обедом», — признался Крэнстон.
Актер добавил, что не знает, смогла бы та встреча изменить дальнейшую судьбу Митта, но подчеркнул, что всегда любил его и получал удовольствие от общения с ним.
«Я буду скучать по тебе, сынок», — заключил Крэнстон.
Ар-Джей Митт умер в понедельник в Техасе. По данным TMZ, причиной смерти стало самоубийство. Правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.
Митт родился 21 августа 1992 года. Всемирную известность ему принесла роль Уолтера Уайта-младшего в «Во все тяжкие». Персонаж, как и сам актер, имел церебральный паралич. Митт появился в 56 эпизодах сериала.
После завершения проекта актер продолжил карьеру. Среди его работ — фильмы «Комната Оук», «Пробуждение» и сериал «Стражи справедливости». Он также выступал за расширение возможностей для актеров с инвалидностью в Голливуде.
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