«Буду скучать»: звезда сериала «Во все тяжкие» попрощался с экранным сыном

Брайан Крэнстон трогательно попрощался с экранным сыном Ар-Джеем Миттом

Звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон эмоционально попрощался со своим экранным сыном Ар-Джеем Миттом, умершим в возрасте 34 лет. Послание актер опубликовал в социальных сетях.

Крэнстон рассказал, что познакомился с Миттом, когда тому было 14 лет и его утвердили на роль Уолтера Уайта-младшего. По словам артиста, юный актер с радостью и воодушевлением работал даже при напряженном съемочном графике.

«Джей родился с церебральным параличом, но никогда — ни разу — не позволял этому обстоятельству служить оправданием или помехой. Он с огромной решимостью справлялся даже с самым напряженным съемочным графиком», — написал Крэнстон.

Он отметил, что Митт прислушивался к советам своих экранных родителей — его самого и Анны Ганн, однако, как обычный подросток, иногда поступал по-своему и учился на собственных ошибках.

Крэнстон также вспомнил начало работы над сериалом в 2007 году. Тогда Митт был неопытным актером, но постепенно, по словам коллеги, превратился в «действительно хорошего актера».

После успеха «Во все тяжкие» Митт использовал свою известность для защиты прав актеров с инвалидностью и участвовал в благотворительных проектах, направленных на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Всего несколько недель назад мы переписывались и пытались договориться, когда сможем встретиться за обедом», — признался Крэнстон.

Актер добавил, что не знает, смогла бы та встреча изменить дальнейшую судьбу Митта, но подчеркнул, что всегда любил его и получал удовольствие от общения с ним.

«Я буду скучать по тебе, сынок», — заключил Крэнстон.

Ар-Джей Митт умер в понедельник в Техасе. По данным TMZ, причиной смерти стало самоубийство. Правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Митт родился 21 августа 1992 года. Всемирную известность ему принесла роль Уолтера Уайта-младшего в «Во все тяжкие». Персонаж, как и сам актер, имел церебральный паралич. Митт появился в 56 эпизодах сериала.

После завершения проекта актер продолжил карьеру. Среди его работ — фильмы «Комната Оук», «Пробуждение» и сериал «Стражи справедливости». Он также выступал за расширение возможностей для актеров с инвалидностью в Голливуде.

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