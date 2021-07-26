Директор МакSим прокомментировала новости о ее приходе в сознание

Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) чувствует себя лучше, однако пока нельзя говорить о ее приходе в сознание. Об этом 5-tv.ru сообщила директор артистки Маргарита Соколова.

«Что значит пришла в себя? Искусственная кома подразумевает, что человек в тяжелом состоянии, человек спит. Когда врачи видят, что показатели более или менее в норме, они дозировку снижают, и он приходит в сознание. Соответственно, врачи регулируют этот процесс. Есть динамика положительная. Этот процесс должен регулироваться. Когда нужно отдохнуть организму, чтобы справиться, будет сон. Надо бодрствовать — будет бодрствовать. Это все под наблюдением делается», — объяснила Соколова.

Директор МакSим добавила, что лежит в той же больнице, что и ее подопечная. Однако увидиться они не могут — певица находится в реанимации, а Маргарита — в обычной палате.

«Я выше этажом лежу, она — в реанимации, я — в палате. Стало получше, но я не могу утверждать (что она вышла из комы — Прим. ред.). Я пока сама не увижу своими глазами, я ничего не могу подтвердить. То, что ей лучше, я в пятницу (23 июля — Прим. Ред.) сообщала», — подытожила Соколова.

Информация о том, что певица МакSим пришла в сознание ранее появилась в ряде новостных Telegram-каналов и нескольких изданиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скандально известный блогер Лена Миро возмутилась из-за новостей о здоровье певицы МакSим.