Чем известен адмирал Леонид Лобанов, жену и сына которого нашли жестоко убитыми

В Петербурге выясняют обстоятельства загадочного убийства. В квартире известного контр-адмирала Леонида Лобанова обнаружены растерзанные тела его супруги и взрослого сына. Сам Лобанов найден мертвым на железнодорожных путях.

Связаны ли эти трагедии и что говорят близкие адмирала? Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Алексея Полторанина.

Это эксклюзивные кадры с камер наблюдения, установленных в доме Леонида Лобанова — к подъезду подъезжают сотрудники полиции, которых вызвала обеспокоенная дочь адмирала. Она живет в Мурманске и несколько дней не могла дозвониться до родителей и брата. Связалась с соседями, те пожаловались на неприятный запах из квартиры

«Почувствовали даже во второй парадной. Трехкомнатная квартира, общий балкон, они мне звонили еще днем, спрашивали, что происходит. Я говорю, я пока не знаю», — рассказала председатель ТСЖ Елена Попондопуло.

Запах здесь ощущается до сих пор. Приехавшие на место полицейские вскрыли дверь квартиры и обнаружили в комнате убитых 84-летнюю супругу и 56-летнего сына адмирала — их тела были сильно обезображены. Ничего из квартиры похищено не было.

Тела могли пролежать в квартире почти две недели. В день предполагаемой гибели сына и супруги, ушел из жизни и сам адмирал — его сбила электричка недалеко от дома. Опознали Лобанова не сразу, документов при нем не было.

Версии двойного убийства следователи пока не называют, но некоторые из соседей замечают, что отношения в семье были натянутыми. Сам Лобанов, по их словам, давно жил за городом.

«Во всяком случае он предпочел жить на даче, а не здесь», — рассказал Александр Березин, сосед погибших.

Дочь вице-адмирала эту информацию не подтверждает. Нам она рассказала, что отец был замечательным семьянином, не был склонен к психозам и скандалам, не пил и не курил.

«Отец, каким я его 63 года знала, никогда никого в нашей семье пальцем не тронул и не назвал никаким даже просто вульгарным словом. Он был высокопорядочным и кристально честным человеком, настоящим русским офицером, одним из основателей Северного Флота вместе с адмиралом Лебедько», — сказала Алла.

Имя Леонида Лобанова вписано в историю флота. Контр-адмирал, выпускник сразу трех учебных заведений — Рижского Нахимовского училища, высшего военно-морского училища подводного плавания и военно-морской академии. Службу проходил на дизельной подлодке. Бывший начальник Оперативного управления штаба Северного флота. Сын Максим закончил Петербургскую Консерваторию по классу фортепиано, преподавал в школе искусств имени Прокофьева.

«Очень хорошая семья, очень культурная… Очень хорошие отношения были друг с другом», — рассказала соседка по имени Тамара.

На месте происшествия до сих пор работают следователи. Они изымают камеры наблюдения, чтобы изучить последние дни жизни Леонида Лобанова и его семьи.