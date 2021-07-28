Каким знакам зодиака нужно следить за языком из-за перехода Меркурия в знак Льва?

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Егор Измалкин
Эксклюзив 2 826

Астролог Инна Любимова рассказала 5-tv.ru рассказала об особенностях периода, наступившего 28 июля.

Фото, видео: Depositphotos / HayDmitriy; 5-tv.ru

28 июля начался переход Меркурия в знак Льва. В этот период у всех людей обостряется желание продемонстрировать свои способности — особенно интеллект и красноречие. Астролог Инна Любимова рассказала 5-tv.ru, каким знакам зодиака стоит быть особенно осторожными с хвастовством, а кому, наоборот, можно не сдерживать себя.

«Внимательным к своим словам нужно быть Водолеям, Скорпионам и Стрельцам. А максимальную пользу в это время получат Стрельцы, Овны, Весы и Близнецы», — сказала астролог.

По словам Инны Любимовой, первой тройке нужно рассказывать истории как можно достовернее — важны факты, а не форма.

«Постарайтесь в это время не приукрашивать информацию, а делать все более рационально и продуманно. Сейчас самое важное, о чем вы говорите, а не как», — рассказал специалист по звездам.

Ранее 5-tv.ru писал, чего ждать людям от перехода Меркурия в созвездие Льва.

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