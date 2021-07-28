«Держат в очень плохих условиях»: Айза раскрыла детали ареста экс-супруга

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Виктория Андреева
Эксклюзив 3 151

Дмитрия Анохина обвиняют в подделке результата ПЦР-теста на COVID. Его бывшая возлюбленная уверена: это провокация! Так чего же хотят иностранные власти?

Фото, видео: Instagram @aizalovesam

Бизнесвумен Айза Анохина бьет тревогу: ее бывшего мужа Дмитрия вместе с подругой Еленой Мух отправили в тюрьму. Причем не на родине, а в далекой Индонезии. По официальной версии, обоих обвиняют в подделке результатов ПЦР-тестов об отсутствии COVID. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru звезда рассказала детали дела.

Что произошло?

Айза сообщила, что в громком деле допущена грубейшая ошибка. По факту, результаты подделали не Анохин и не его спутница, а человек, который представился сотрудником компании, якобы уполномоченной проверять биоматериалы людей. Как и положено, пара сдала анализы. Но справки о состоянии здоровья, полученные от гражданина, оказались недействительными.

Дмитрия и Елену задержали еще 2 марта. С тех пор до них невозможно дозвониться. Анохина сообщила, что ее бывшего мужа с подругой то и дело переводят в разные тюрьмы, где они вынуждены сидеть в карцерах по две недели — проходить так называемый «карантин».

«Их держат в очень плохих условиях. Прожив семь лет в Индонезии, я никогда не знала, что там процветает расизм. Когда ты приезжаешь как турист, они тебя любят, уважают, но в тюрьме тебе достается по полной. Ситуация, конечно, страшная», — возмущалась дива.

Светская львица отметила, что Дмитрия и Елену не выпустят, пока кто-то не заплатит деньги. Звезда уверяет, что коррупция в стране едва ли не узаконена. Поэтому каждый шаг попавшим в беду людям приходится оплачивать.

Помогите, кто может

Айза отметила, что сумма, которую требуют индонезийцы, просто огромна. Собрать такую в короткие сроки не представляется возможным. У задержанных с собой тем более не было таких средств. Откупиться от коррумпированных представителей власти не получилось, а помочь не могут даже лучшие адвокаты.

«От Дмитрия и Елены отказались несколько адвокатов. У них было несколько судов, и последний прошел вообще без адвоката, что в принципе является незаконным. Незаконно их содержание в тюрьме, так как они не подделывали справки!» — утверждала Анохина.

Бизнесвумен сообщила, что вместе со своим директором регулярно писала обращения в МИД РФ, пыталась связаться с российскими консулами в Индонезии, но все усилия были напрасны. Айза указала, что дипломаты отказались решать проблему, поскольку «не могут вмешиваться в судоустройство и законы». Ситуация осложняется тем, что Мух — гражданка Украины. От родины помощи ей тоже ждать не приходится.

«Девушка сейчас очень слаба. Украинское посольство пыталось что-то сделать, но опять же никто ничего не смог. Елене очень плохо, она молодая! Я уже решилась на крайние меры и записала видеообращение непосредственно к президенту Индонезии», — добавила экс-супруга задержанного.

YouTube @Dmitriy Anokhin Elena Mukh

Айза надеется, что ей удастся собрать много просмотров, чтобы видео вызвало интерес у главы иностранного государства. Звезда верит: только Джоко Видодо может помочь решить ситуацию и помиловать ее близких людей.

Ранее 5-tv.ru публиковал полную версию видеообращения Айзы Анохиной к президенту Индонезии с просьбой о помиловании экс-супруга.

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