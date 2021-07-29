🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 июля, когда убывающая Луна находится в знаке Овна, представители многих знаков зодиака могут почувствовать невероятный прилив сил. Это идеальный день, чтобы провести его в компании близких людей. Не избегайте знакомств, новые связи могут пригодиться в будущем.

♈ Овен

Овнам стоит не забывать о своих задатках лидера. Сегодня эти представители зодиакального круга ощутят поддержку окружающих во всех начинаниях. 29 июля — отличный день для того, чтобы воплотить в жизнь новые идеи. Однако звезды советуют упертым Овнам не быть прямолинейными. Ваша привычка — высказывать всем своем мнение — может сыграть с вами злую шутку.

Космический совет: не упустите шанс заняться чем-то новым.

♉ Телец

Тельцы привыкли жить в режиме многозадачности. Они пытаются быть первыми во всем и везде. Но сегодня звезды советуют этим представителям зодиакального круга научиться грамотно расставлять приоритеты. Не растрачиваете свои силы понапрасну. Тельцам стоит в первую очередь заниматься важными делами и только после — второстепенными.

Космический совет: не растрачиваете силы понапрасну.

♊ Близнецы

Близнецам этот день лучшего всего привести в кругу близких и родных людей. Если недавно у вас произошла ссора с членами семьи или второй половинкой, то сейчас самое время урегулировать конфликт. Не пытайтесь доказать свою правоту. Лучше в очередной раз напомните родным, как они вам дороги. Также в этот день звезды советуют Близнецам обратить внимание на свое здоровье. Вы сможете убить двух зайцев, если предложите любимому человеку сходить вместе в зал или выйти на пробежку.

Космический совет: уделите внимание близким, они нуждаются в вашей заботе.

♋ Рак

Замкнутым Ракам давно пора открыться новым чувствам. Если вы одиноки — самое время назначить свидание. Не бойтесь делать первые шаги. А если вы счастливы в отношениях, то в очередной раз напомните своей второй половинке о своих чувствах. Также звезды советуют не забывать о любви к себе. В этот день вы можете реализовать в жизнь, то, о чем вы давно мечтали. Главное не бойтесь своих желаний, ведь у них есть свойство исполняться.

Космический совет: откройте свое сердце для новой любви.

♌ Лев

Львы — настоящие генераторы идей. Правда зачастую их проекты так и остаются на бумаге. Пора воплощать задуманное. Правда прежде чем заняться реализацией своих планов, стоит их рассортировать. Увы, но некоторым из них лучше остаться не осуществленными.

Космический совет: займитесь реализацией глобальных проектов.