Кадры с места ДТП: фура с битумом опрокинулась на МКАД

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 022

В результате аварии на Московской кольцевой автодороге перед съездом на Мичуринский проспект, битум разлился по всем полосам. На места ДТП образовалась пробка.

Фото, видео: Depositphotos / Alex_Schmidt; 5-tv.ru

Грузовик с битумом опрокинулся на МКАД около 4 часов утра в четверг, 29 июля. В результате аварии на Московской кольцевой автодороге перед съездом на Мичуринский проспект, битум разлился по всем полосам.

В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. По данным 5-tv.ru, на места ДТП образовалась пробка. Отмечается, что вероятнее всего движение на участке дороги будет приостановлено на несколько часов.

Битум — это твердое темное вещество, которое внешне может напоминать смолу. При выполнении строительно-ремонтных работ оно выполняет функции связующего элемента.

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