Цунами движется к Аляске после мощного землетрясения. Угроза была объявлена Центром по предупреждению в США после землетрясения магнитудой 7,3.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 800 километров к северо-востоку от города Анкориджа. В нем живет поти 300 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 3,4 километра.

Пока информация о разрушениях, пострадавших и погибших не поступала. В то же время, согласно сведениям системы предупреждения США, цунами движется к южной береговой линии Аляски. Вероятно, что волны прибудут в течение часа, а Камчатки они достигнут через четыре часа.