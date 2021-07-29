Цунами движется к Аляске после мощного землетрясения
Землетрясения магнитудой 7,3 произошло на территории американского штата Аляска. Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 800 километров к северо-востоку от города Анкориджа.
Фото, видео: depositphotos / zacariasdamata; Instagram @birdunyahaberr @somoslota_al_mundo
Цунами движется к Аляске после мощного землетрясения. Угроза была объявлена Центром по предупреждению в США после землетрясения магнитудой 7,3.
Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 800 километров к северо-востоку от города Анкориджа. В нем живет поти 300 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 3,4 километра.
Пока информация о разрушениях, пострадавших и погибших не поступала. В то же время, согласно сведениям системы предупреждения США, цунами движется к южной береговой линии Аляски. Вероятно, что волны прибудут в течение часа, а Камчатки они достигнут через четыре часа.
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