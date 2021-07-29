Цунами движется к Аляске после мощного землетрясения

|
Алиса Маркова
1 115

Землетрясения магнитудой 7,3 произошло на территории американского штата Аляска. Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 800 километров к северо-востоку от города Анкориджа.

Фото, видео: depositphotos / zacariasdamata; Instagram @birdunyahaberr @somoslota_al_mundo

Цунами движется к Аляске после мощного землетрясения. Угроза была объявлена Центром по предупреждению в США после землетрясения магнитудой 7,3.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 800 километров к северо-востоку от города Анкориджа. В нем живет поти 300 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 3,4 километра.

Пока информация о разрушениях, пострадавших и погибших не поступала. В то же время, согласно сведениям системы предупреждения США, цунами движется к южной береговой линии Аляски. Вероятно, что волны прибудут в течение часа, а Камчатки они достигнут через четыре часа.

Читайте также

+25° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
73.19
-0.42 86.86
-0.06
Месяц под знаком Девы: чего ждать знакам зодиака в августе 2021 года

Последние новости

21:38
Путин одобрил создание особой экономической зоны в Белгородской области
21:26
«Железная птица» никого не боится: на Урале собрали легендарный бомбардировщик М-4
21:17
Долгожданный стадион открыли в поселке Псковской области
21:05
«Так бывает у беременных»: у Горбань грудь увеличилась до седьмого размера
20:57
Образовательный заезд «Видеохостинг и диджитал-сервисы» стартовал на «Тавриде»
20:48
Вооруженный ножом мужчина вломился в офисное здание в Сочи

Сейчас читают

Олимпиада 2021: главные события 29 июля, обзор, сколько медалей выиграла Россия, медальный зачет…
Ученые в Германии разработали эффективное средство против коронавируса
Актер Владимир Стеклов госпитализирован в Москве
«Его жизнь нас не касается»: Пригожин отказался заступаться за сына Валерии в суде
Вкусно до смерти: онколог раскрыл, какой продукт приводит к раку кишечника

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака