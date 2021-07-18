Госпитализированный с коронавирусом Боярский обратился к поклонникам
Главный мушкетер страны опубликовал пост в Instagram, в котором сделал важное в пандемийное время заявление.
Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; Instagram @boyarskiy_official
Госпитализированный с коронавирусной инфекцией народный артист РСФСР Михаил Боярский написал в Instagram о своем самочувствии. В настоящий момент о состоянии здоровья 71-летнего актера беспокоится армия его поклонников. Именно к ним он и обратился.
«Спасибо что переживаете, все хорошо», — написал Михаил Боярский.
Кумир миллионов также сделал важное в пандемийное время заявление — призвал всех вакцинироваться от коронавируса.
«Хочу еще раз сказать, обязательно прививайтесь, благодаря вакцине заболевание проходит в легкой форме и однозначно, вы спасете жизнь себе и близким. Увидимся на спектаклях», — написал Михаил Сергеевич, приложив к тексту фотографию, на которой ему делают прививку.
Подписчики очень обрадовались хорошим новостям о состоянии главного мушкетера страны. комментариями.
«Крепкого здоровья вам, Михаил Сергеевич»;
«Спасибо, что не поддерживаете антипрививочное лобби! Спасибо за правду»;
«Правильный выбор, отличный пример! Здоровья и долгих лет вам, Михаил Сергеевич», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких условиях находится госпитализированный Михаил Боярский.
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