Госпитализированный с коронавирусом Боярский обратился к поклонникам

Госпитализированный с коронавирусной инфекцией народный артист РСФСР Михаил Боярский написал в Instagram о своем самочувствии. В настоящий момент о состоянии здоровья 71-летнего актера беспокоится армия его поклонников. Именно к ним он и обратился.

«Спасибо что переживаете, все хорошо», — написал Михаил Боярский.

Кумир миллионов также сделал важное в пандемийное время заявление — призвал всех вакцинироваться от коронавируса.

«Хочу еще раз сказать, обязательно прививайтесь, благодаря вакцине заболевание проходит в легкой форме и однозначно, вы спасете жизнь себе и близким. Увидимся на спектаклях», — написал Михаил Сергеевич, приложив к тексту фотографию, на которой ему делают прививку.

Instagram @boyarskiy_official

Подписчики очень обрадовались хорошим новостям о состоянии главного мушкетера страны. комментариями.

«Крепкого здоровья вам, Михаил Сергеевич»;

«Спасибо, что не поддерживаете антипрививочное лобби! Спасибо за правду»;

«Правильный выбор, отличный пример! Здоровья и долгих лет вам, Михаил Сергеевич», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких условиях находится госпитализированный Михаил Боярский.